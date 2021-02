El brasileño Ferretti afirma que el empate de Tigres no es para hacer drama

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres. EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

San Luis Potosí (México), 25 feb (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres del fútbol mexicano, aseveró este jueves que no es para hacer drama, ni ahogarse en un vaso con agua que el San Luis les hiciera el 2-2 en el último minuto del partido.

"El empate deja mal sabor de boca, pero no es para hacer drama ni ahogarme en un vaso con agua. Sólo nos dice que tenemos que seguir atentos hasta que termine el partido", señaló el técnico al final del juego de la fecha ocho del Clausura 2021.

Los Tigres dejaron ir el triunfo en el duelo ante el San Luis sobre la hora. Los felinos se fueron abajo en el primer lapso; dieron la vuelta al marcador, 1-2, con doblete del uruguayo Nicolás López, pero el San Luis hizo el 2-2 en tiempo de compensación.

Ricardo Ferretti subrayó el dominio que ejerció su conjunto durante prácticamente todo el partido, hasta que un descuido les costó no llevarse el triunfo.

"Durante 92 minutos nosotros estuvimos atinados en todo y en una jugada ellos pudieron encontrar el empate, pero esto es fútbol y como dicen por ahí; el último minuto también tiene 60 segundos; así cayó el gol que nos impide llevarnos la victoria", reconoció.

El timonel de los Tigres, equipo subcampeón de la pasada Copa Mundial de Clubes de Catar 2021 en donde perdió la final con el Bayern Munich de Alemania, destacó el desempeño de sus dirigidos en su visita al San Luis.

"Supimos reponernos a una desventaja inicial, tuvimos varias oportunidades, fuimos superiores, tuvimos buena posesión de balón, aunque algunos problemas en el juego aéreo que supimos resolver todo el partido, menos en la última jugada".

Ferretti subrayó que por lo hecho en la cancha su equipo merecía llevarse la victoria, aunque reconoció que eso no cuenta.

"Claro que mi equipo merecía ganar, pero no se trata de merecer, sino de lograr. Ya lo dije, son cosas del fútbol que el rival, sin más qué hacer, se lanza hacia adelante y encuentra el gol como lo hizo, por eso digo que merecer no significa nada".

Con la igualada, los Tigres se quedaron en el octavo puesto del certamen con 11 unidades.

En la jornada ocho del Clausura 2021 los Tigres recibirán al Toluca el próximo martes.