"Patria y Vida" ha encendido "una llama mundial", dice un artista cubano en EE.UU.

En la imagen, el artista cubano Luis Eligio d'Omni. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Miami, 23 feb (EFE).- La canción "Patria y vida", con casi dos millones de visitas desde su lanzamiento en YouTube hace poco más de una semana por músicos cubanos de dentro y fuera de la isla, "ha prendido una llama mundial" como "fenómeno nuevo", dijo este martes el artista Luis Eligio d'Omni, que desde Miami (EE.UU.) apoya al Movimiento San Isidro (MSI).

"La gente que hacen 'Patria y Vida', algunos de ellos artistas de fama mundial, han prendido una llama en todo el mundo. Eso es un fenómeno nuevo. Ellos hacen esta canción porque comprenden la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla", afirmó a Efe el poeta, creador audiovisual y activista.

"'Patria y Vida' está en Cuba entera, es por eso la represión tan grande contra el periodismo independiente en estos momentos" en la isla. "Es lo que más le duele al Gobierno ahora", matizó Luis Eligio d'Omni en referencia a cómo está llegando internet a los teléfonos móviles en Cuba.

Cuatro populares cantantes cubanos, Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky, y el grupo Gente de Zona unieron sus voces en la canción "Patria y vida", en la que condenan los más de 60 años de "represión" y de "dignidad pisoteada" en Cuba y hacen votos por un "nuevo amanecer".

Desde el título, una contraposición al lema "Patria o muerte" del régimen, hasta la última palabra, la canción que debutó en las plataformas musicales, acompañada de un video, es abiertamente contraria al Gobierno de Cuba y a sus políticas.

Este martes acumulaba casi dos millones de visualizaciones, según Youtube.

Luis Eligio D Omni, un artista multidisciplinar que formó parte del movimiento Omni Zona Franca de activismo artístico, creado en 1997 en "tiempos sin internet" y "antecedente" del Movimiento San Isidro (MSI) de artistas independientes, cree que los productores de la canción "han visto que el MSI ha despertado un espíritu de unidad entre los cubanos sin precedentes".

"Es un espíritu de comprensión de que ha llegado el tiempo de la liberación. Defender 'Patria o Muerte' no tiene sentido. 'Es una locura', pensará un tailandés que vea esto", señaló el artista, que dejó Cuba hace siete años.

"Ellos (el Gobierno cubano) no tienen fuerza en las redes sociales, lo único que les queda es la prensa oficial, es ridículo", zanjó el artista.

"UNA FOTO POR LA LIBERTAD"

Luis Eligio d'Omni fue uno de los organizadores de "Una foto por la libertad", una protesta pacífica que reunió el pasado sábado a un centenar de personas en el Memorial Cubano, de Tamiami Park, en Miami.

Allí regalaron camisetas blancas con una imagen del poeta José Martí (1853-1895) para tomar una foto colectiva.

Se trata de un dibujo de la artista plástica Carolina Barrero que en estos momentos está siendo acusada de "clandestinidad", según activistas del MSI en Miami.

"Es un Martí hecho de estrellas. A Carolina le han prometido un juicio sumario si no se va de Cuba. Ayer se cumplió el plazo que le daban", acotó Luis Eligio d'Omni.

"Imprimimos 50 camisetas y tuvimos que hacer una segunda foto, porque llegaron unas 100 personas, fue una convocatoria casi sin publicidad", explica el artista.

"El dibujo de Carolina es un Martí hecho de estrellas con el trazo de la ternura y el ensueño. Queríamos dar voz a la situación que Carolina está sufriendo", añadió la activista Camila Remón, de 28 años y que forma parte del MSI en Miami.

"La idea es seguir con acciones pacíficas de hacer uso del espacio público para ensayar cómo podría ser en Cuba" en un futuro, remarcó Remón.

Según el medio Diario de Cuba, la policía política intenta construir un caso a Barrero, que vive en España y también es historiadora del arte, por el delito de clandestinidad de impresos.