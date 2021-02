Dime de qué color comes y te diré qué propiedades aporta a tu organismo

18/01/2008 Los diferentes colores en frutas y verduras aportan diferentes vitaminas y minerales a nuestro organismo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SEAN GALLUP



La comida es un placer para el sentido del gusto, pero también lo es para el sentido de la vista. De ahí viene la expresión "?comemos con los ojos"?. la imagen de la comida aumenta la hormona grelina, también llamada ?la hormona del hambre?, que hace que se ?abra el apetito?.



Según ha podido comprobar www.nutritienda.com, la empresa on line de productos de salud y belleza, los alimentos rojos con licopeno son más antioxidantes, los amarillos y naranjas favorecen el funcionamiento normal del sistema inmune y la vista gracias a su contenido en precursores de la vitamina A, los verdes, ricos en clorofila y fibra, por lo que favorecen una buena salud digestiva, los morados son diuréticos debido a las antocianinas y los blancos con fitoquímicos que pueden ayudar a controlar los niveles de colesterol.



Las frutas y verduras resultan atractivas a la vista sobre todo por la variedad de colores que tienen, y cada color influye en el estado de ánimo. Los colores rojo, naranja y amarillo dan energía, calor, vitalidad, sensación de optimismo. Los verdes, morados y azules transmiten más calma, serenidad, paz. Y el blanco es símbolo de pureza.



Pero además de lo que transmite, el color de los alimentos tiene unas propiedades. ¿Sabías que los pigmentos responsables de estos colores y otros principios activos presentes en estos alimentos ofrecen muchos beneficios?. Los expertos nutricionistas de Nutritienda.com dan las pautas para saber qué color escoger en la alimentación según nuestras necesidades:



Rojo. El color rojo del tomate, sandía o fresas, se debe a un pigmento llamado ?Licopeno?. Es un carotenoide, es decir, una sustancia química natural responsable del color rojo de las frutas y verduras. El licopeno es el mejor antioxidante contra radicales libres, asociado a pectina y vitaminas que ayudan a mantener niveles normales de colesterol. El principal alimento rico en licopeno es el tomate, pero también se puede encontrar en otros alimentos rojos como la sandía, el pomelo, las fresas. Además, los alimentos de color rojo son ricos en Vitamina C, A, potasio y antioxidantes.



Naranja-Amarillo. Las frutas y hortalizas con este color son antioxidantes, pero además destacan por su capacidad para ayudar a proteger el sistema inmune, la piel y la vista. Estos beneficios los aportan los ?Carotenoides? como el betacaroteno, que dan el color anaranjado tan típico de zanahorias, naranjas, calabazas o albaricoques, entre otros. Los carotenoides son antioxidantes de gran alcance y además son precursores de la vitamina A. Estas frutas y verduras son fuente de vitamina C y A, que combaten el envejecimiento celular gracias a su acción sobre los radicales libres. Las frutas y verduras de color amarillo además son ricas en potasio, como el plátano, y en luteína como el maíz.



Verde. El color verde de las frutas y verduras como las espinacas, brécol, kiwi, uvas, es aportado por la clorofila, el pigmento más extendido del reino vegetal, es una sustancia que en alimentos sin cocinar puede ayudar a prevenir algunas enfermedades. Es un color que se asocia con alimentos sanos, y la verdad es que lo son. Cuanto más verde es un vegetal, más rico en betacarotenos y vitamina C, también poseen antioxidantes que protegen frente al daño oxidativo de las células, sus propiedades son principalmente depurativas, además, son alimentos ricos en fibras, vitaminas y minerales y combaten el envejecimiento celular gracias a su acción sobre los radicales libres.



Morado. El color morado de las verduras y frutas lo dan las ?Antocianinas?, que son un tipo de flavonoide. Entre sus beneficios para la salud destacan su acción antioxidante e antiinflamatoria y sus propiedades diuréticas. Un buen ejemplo serían las grosellas, berenjenas, lombarda y moras. Tienen altas propiedades antioxidantes gracias a su concentración de carotenoides y polifenoles, también contienen multitud de vitaminas como la A, C y K y minerales como el magnesio, calcio y potasio. También contienen fibra que ayuda a regular el tránsito intestinal y son bajos en grasa.



Blanco. Los alimentos de color blanco son debido a la presencia de sustancias como la flavina, como el ajo, cebolla, coliflor, champiñones. Ayudan a cuidar la salud cardiovascular y reducen el colesterol, ricos en fitoquímicos como la alicina previenen infecciones y actúan como antibióticos. Otra ventaja de los alimentos blancos es su aporte de fósforo, potasio y magnesio.