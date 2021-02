Belice se prepara para la reanudación del turismo de cruceros en mayo

Tres pelícanos descansan en la costa de Belice. EFE/Ulises Rodríguez/Archivo

San Juan, 22 feb (EFE).- El ministro de Turismo de Belice, Anthony Mahler, señaló que su país se prepara para la reanudación del turismo de cruceros a fines de mayo o principios de junio, tras conversaciones mantenidas con los operadores.

Mahler indicó en conferencia de prensa que a pesar de que febrero representa tradicionalmente el pico de la temporada turística en Belice, el coronavirus ha provocado una caída abrupta de la actividad, por lo que empresas del sector han agudizado su ingenio con la esperanza de atraer a los viajeros que todavía quieren viajar.

El funcionario dijo que el sector de los cruceros, una vez recupere sus niveles normales, tendrá un impacto casi inmediato para toda la economía del país.

"La industria está muy por debajo de donde debería estar, pero tenemos buenas señales para los próximos meses ante la llegada de cruceros", subrayó.

"Tuve una larga discusión con la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida a fines de la semana pasada y me comunicaron que los cruceros deberían regresar a fines de mayo o principios de junio", precisó.

Recordó que hace meses, cuando hablaron del asunto con la Asociación de Cruceros del Caribe de Florida, se tenía como horizonte octubre o noviembre, por lo que reconoció que es una buena señal.

Mahler no solo espera que se reinicie el sector de los cruceros, sino que lleguen nuevos visitantes, en particular los conocidos como nómadas digitales, personas que valoran permanecer trabajando desde Belice por un largo periodo de tiempo.

El funcionario explicó que por ello el Gobierno valora cambiar la normativa de permanencia para extranjeros de largas estancias, que ahora se limita a 30 días.

"Estamos buscando extenderlo a 90 días y luego hasta 180 días para que vengan, se queden y trabajen si lo desean bajo una categoría especial de visitante", subrayó.

Destacó que algunos otros países han lanzado con éxito ese tipo de programas y que Belice está haciendo lo mismo.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha renovado una vez más su advertencia de viaje para Belice, instando a los estadounidenses a reconsiderar los viajes al territorio centroamericano debido a la covid-19.

Belice tiene en contra además para la llegada de viajero que algunas empresas de transporte operan con restricciones.

Además, las autoridades de EE.UU. continúan advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses sobre el crimen en todo el país y con especial incidencia en la ciudad de Belice.