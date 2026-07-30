México mantiene clausurado sitio de derrame químico de Ferromex en Sonora y evalúa daños

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Ciudad de México, 30 jul (EFE).- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó este jueves que el sitio donde ocurrió el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex en el estado de Sonora permanece clausurado de manera temporal mientras las autoridades verifican que el derrame de sustancias químicas no haya provocado afectaciones al medio ambiente, particularmente al manto acuífero.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria explicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene presencia en la zona desde el accidente ocurrido el pasado sábado y que las acciones de inspección continúan.

"El 29 de julio se hizo una clausura temporal en la zona del accidente como medida de seguridad con el fin de restringir el acceso", señaló.

El accidente ocurrió en el municipio de Naco, Sonora, cuando un tren de carga de Grupo México Transportes (Ferromex) descarriló y provocó el derrame de casi 60.000 litros de hidrosulfuro de sodio, además de cobre, según informó previamente la Profepa.

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Bárcena indicó que las autoridades realizaron un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce cercano al sitio del accidente, incluido el poblado de El Sauz, localizado a 3,7 kilómetros del lugar.

"Nos preocupaba mucho, pero no se identificó ninguna evidencia de la solución derramada", afirmó.

La secretaria precisó que el derrame alcanzó un arroyo temporal y aseguró que la empresa ya ejecutó las primeras labores de contención.

"Ferromex ya contuvo el derrame, cayó en un pequeño arroyo que es un arroyo temporal y ya Ferromex ya recogió todo el cobre que había sido derramado", explicó.

Asimismo, detalló que la compañía realiza el trasvase de 1.700 litros de hidrosulfuro de sodio contenidos en uno de los carros tanque "con el propósito de reducir el riesgo", además de efectuar labores de venteo.

La titular de Semarnat agregó que especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizan análisis para descartar que las lluvias registradas tras el accidente hayan favorecido la infiltración de contaminantes al subsuelo.

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"Estamos haciendo análisis con el INECC y con el IMTA sobre todo para ver si no hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero porque sí es cierto que se deslavó porque llovió mucho después del accidente", señaló.

Bárcena añadió que la empresa continúa con la limpieza del área, aunque insistió en que el sitio permanecerá cerrado mientras concluyen las evaluaciones ambientales.

"Sí tenemos clausurado por el momento el sitio del accidente para verificar que no haya riesgos posteriores", concluyó.

Tras el descarrilamiento, la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y autoridades estatales desplegaron un operativo para evaluar el alcance de la contaminación y determinar las medidas de remediación que deberá cumplir la empresa responsable. EFE

(foto)