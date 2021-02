Periodista beneficiario de la "vacunación VIP" en Argentina pide perdón

"Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas", dijo el periodista en un escrito publicado en su sitio web, El Cohete a la Luna. EFE/David Fernández/Archivo

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- Horacio Verbitsky, el periodista que desató un escándalo en Argentina al revelar haber tenido acceso privilegiado a la vacuna contra la covid-19, pidió este domingo disculpas por haber cometido un "error grave".

"Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas", dijo el periodista en un escrito publicado en su sitio web, El Cohete a la Luna.

Verbitsky, que fue además hasta hace dos días titular del organismo humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales, reveló el pasado viernes en el programa de radio en el que intervenía de manera regular que se había vacunado dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud tras hablar con el entonces titular de esa cartera, Ginés González García.

"Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje de su secretario, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera al Ministerio a darme la vacuna", reveló Verbitsky, de 79 años, a radio El Destape, emisora de la que ya fue desvinculado.

La revelación desató un revuelo político mayúsculo, que incluyó la decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de pedir la dimisión de González García, el reclamo por parte de la oposición de transparencia en la aplicación de las vacunas y varias demandas penales para que la Justicia investigue los hechos.

Medios locales han dado cuenta, además, que el periodista no fue el único que accedió de forma privilegiada a la vacunación y apuntan también a políticos, sindicalistas y empresarios allegados al poder.

En Argentina de momento sólo se ha habilitado la vacunación de personal sanitario y adultos mayores -en el caso de Buenos Aires mayores de 80 años-, con turno tramitado por internet y asignado en función de la disponibilidad de dosis.

DISCULPAS

"Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto", señaló Vertvisky, cuyas posiciones políticas siempre han sido cercanas al actual oficialismo.

Luego de que en la prensa local se especulara sobre las intenciones que tuvo el periodista con su revelación, éste afirmó que si contó lo sucedido es porque no advertió "que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio".

"Lo más decente que se me ocurre es reconocerlo y pedir perdón", dijo.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

El abogado Jorge Monastersky, quien formuló el viernes una de las primeras denuncias por el escándalo, presentó este domingo una ampliación de la misma pidiendo a la Justicia que se investigue cómo fueron registrados los vacunados y el posible delito de "falsedad ideológica" (inclusión de datos falsos en un documento público).

El letrado solicitó que se investigue si hubo personas registradas indebidamente como "personal esencial o estratégico" o alguna otra calificación para poder justificar la vacunación cuando no les correspondía.

El abogado explicó a Efe que, mientras su denuncia inicial apuntaba a los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, ahora su denuncia alcanza también a los que se inocularon.