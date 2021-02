Las claves de las anomalías detectadas en gastos del Gobierno mexicano

Trabajadores laboran en la construcción del Tren Maya, el viernes 5 de febrero de 2021, en el municipio de Maxcanú, en el estado de Yucatán (México). EFE/ Cuauhtémoc Moreno / Archivo

México, 21 feb (EFE).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en proyectos centrales y programas sociales prioritarios del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, las cuales fueron entregadas el sábado a la Cámara de Diputados.

El tercer paquete entregado incluyó 871 nuevos informes de las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1.358.

En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

Estas son las principales anomalías que detectó la ASF en su informe.

GASTO PÚBLICO

En su revisión, la ASF detectó que en el Gobierno de López Obrador fueron utilizados de forma irregular 67.498 millones de pesos (3.304 millones de dólares). De éstos, 28.934 millones de pesos (1.416 millones de dólares) corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Las instituciones federales que más irregularidades tienen son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Otra de las anomalías corresponde al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.

En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos (2,79 millones de dólares) durante el 2019, de los cuales 51,2 millones (2,5 millones de dólares) se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482.400 pesos (23.615 dólares) se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5,3 millones (260.000 dólares) se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.

TREN MAYA

La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156,1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.

Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.

REFINERÍA DOS BOCAS

La ASF refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.

Además detectó pagos fuera de norma por 75,5 millones de pesos (3,7 millones de dólares) en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.

GUARDIA NACIONAL

De acuerdo con el informe de la ASF, el Gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad pública nacido en 2019 y compuesto por policías y militares, con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes.

Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.

Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90.000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.

OPACIDAD EN LA SPF

La ASF acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar sus trabajos, ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.

Refirió que se mostraron resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, “y sus servidores públicos se negaron a comparecer” ante el organismo.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos (9.19 millones de dólares) en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector.

Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.