Chad.- Condenado a tres años de cárcel un activista de Chad por poner en duda el estado de salud del presidente

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Chad ha condenado a tres años de cárcel a un destacado activista del país por "atentado contra el orden constitucional" a raíz de unos comentarios que realizó en enero de 2020 a través de la red social Facebook poniendo en duda el estado de salud del presidente, Idriss Déby.



El activista, Baradine Berdei Targuio, es presidente de la Organización Chadiana de Derechos Humanos y fue detenido el 24 de enero del año pasado a raíz de dichos mensajes. Su abogada ha mostrado su "decepción" por el fallo y ha adelantado que presentará una apelación.



"No podemos admitir que pase tres años en prisión cuando no ha hecho nada", ha señalado. "El atentado contra el orden constitucional es un acto criminal e ilegal. Él estaba en su casa, con su familia, cuando una horda de personas encapuchadas entraron, sin orden, si nada", ha criticado.



Así, ha incidido en que "todos los cargos fueron desmontados" y ha incidido en que "según los hechos, no se puede hablar de atentado contra el orden constitucional sin que se haya presentado prueba alguna". El activista afirmó en su mensaje en Facebook que Déby "podría estar gravemente enfermo y hospitalizado en Francia".



Targuio envió en 2018 una misiva al presidente sobre la situación de los Derechos Humanos en la región de Tibesti (norte), en el marco del estado de emergencia declarado en el país a causa de la amenaza terrorista. Tras su arresto, estuvo encarcelado en régimen de aislamiento, según denunció Amnistía Internacional.