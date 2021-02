Portaltic.-Google Stadia incorporará más de 100 nuevos juegos en 2021

15/02/2021 Novedades que llegarán a Stadia en 2021 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 15 (Portaltic/EP)



Google ampliará el catálogo de juegos de su plataforma Stadia con más de cien nuevos títulos a lo largo del presente año, entre los que se incluyen Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition, Kaze and the Wild Masks y FIFA 21.



En los próximos meses, los usuarios de Stadia tendrán en la tienda 'online' de la plataforma más de cien nuevos juegos que abarcarán desde los RPG de acción hasta los títulos multijugador competitivos o cooperativos y de plataformas.



Como informa Google en el foro de Stadia, los juegos son de estudios de desarrollo terceros, e incluyen títulos como Half-Genie Hero Ultimate Edition y Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut, que llegarán el 23 de febrero; It came from space and ate our brains (2 de marzo), FIFA 21 (17 de marzo), Kaze and the Wild Masks (26 de marzo), Judgment (23 de abril); y Killer Queen Black, Street Power Football y Hellpoint, entre otros.



Este anuncio llega unos días después de que Google anunciara el cierre de los estudios de desarrollo propios, en su apuesta por el desarrollo de la plataforma de juego en 'streaming' y la colaboración con estudios de desarrollo terceros.