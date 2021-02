Coronavirus.- Estados Unidos supera los 50 millones de vacunaciones

La Casa Blanca pide que se apruebe el paquete de estímulo para reabrir las escuelas



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos ha superado los 50 millones de vacunaciones este viernes, según el recuento llevado a cabo por la agencia estadounidense Bloomberg, que especifica que 36,8 millones han recibido una dosis, mientras que 12,8 millones las dos que garantizan la inmunidad.



Además, en la última semana, la media de vacunaciones diarias se ha situado en 1,7 millones, por encima del objetivo establecido por el nuevo presidente del país, Joe Biden, de inyectar 1,5 millones de vacunas diarias en sus primeros 100 días de mandato.



Al creciente ritmo de vacunación se ha sumado un descenso de los casos diarios que ha dado cierto alivio en el país más afectado por la pandemia en el mundo con 27,4 millones de contagios y 480.567 muertos.



Con el objetivo de continuar con la vacunación a grupos no prioritarios a la vista, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha anunciado que otros 20 equipos de militares se unirán a la vacunación en todo el país.



La mitad de los grupos los formarán 222 personas, mientras que la otra mitad será de grupos con 139 efectivos.



NUEVAS MEDIDAS SOBRE LA MESA



La Casa Blanca se ha pronunciado a favor de las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedad (CDC) y ha pedido al Congreso que apruebe el paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares (1,56 millones de euros) para poder reabrir las escuelas de forma segura.



"Hemos sacrificado muchísimo este último año, pero la ciencia nos dice que si apoyamos a nuestros niños, educadores y comunidades con los recursos que necesitan, podemos tener a los niños de vuelta a la escuela de manera segura en más lugares del país", ha señalado Biden en un comunicado.



El presidente ha asegurado que, tan pronto como el Senado confirme a su secretario de Educación, Miguel Cardona, le ordenará que ponga en marcha un plan que incluirá la contratación de profesores, clases más pequeñas y más transportes para llevar a los niños a la escuela de forma segura.



En oposición al plan de reapertura escolar, la posibilidad de requerir test PCR en los vuelos domésticos que cruzan Estados Unidos ha sido descartada por la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, asegurando que no es una medida recomendada por los científicos de la CDC.



MONTANA RETIRA LA MASCARILLA OBLIGATORIA



El gobernador de Montana, Greg Gianforte, ha retirado la obligación de llevar mascarilla este sábado tal y como prometió en la campaña electoral después de considerar que el estado había hecho suficientes progresos en la vacunación de los grupos prioritarios, según 'The Hill'.



"Nosotros enfatizaremos la responsabilidad personal sobre las obligaciones", ha señalado. También ha asegurado que él seguirá llevando mascarillas.



Otro estado que ha flexibilizado sus restricciones en Minesota que ha aumentado el aforo máximo en restaurantes, eventos, gimnasios y piscinas.