El artista urbano boricua Dalex ofrecerá un concierto como preámbulo a San Valentín

El artista puertorriqueño Dalex. EFE/ Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 12 feb (EFE).- El puertorriqueño Dalex, uno de los artistas de mayor apoyo de la nueva generación de la música urbana latina, anunció este viernes que el sábado ofrecerá un concierto virtual de velada romántica, como preámbulo al Día de San Valentín el domingo.

El concierto arrancará a las 19.00 hora local y se transmitirá a través de la página de Facebook de Dalex, según informaron los representantes del artista en un comunicado de prensa.

Durante la transmisión, Dalex, uno de los artistas latinos más populares e influyentes del género urbano, interpretará algunos de sus éxitos en versión acústica para que sea una velada especial para todo su público.

De igual forma, presentará un adelanto del próximo sencillo que lanzará durante el mes de marzo, "Feeling".

Además de llevar su pasión por la música, Dalex tiene un compromiso social de educar y crear conciencia sobre distintas temáticas desde su música, tal y como hizo con su sencillo "+Linda", un tema de empoderamiento para las mujeres lanzado en octubre pasado.

Por ello, para Dalex, el tema "es más un tema de empoderamiento hacia la mujer" en este tiempo de crisis, mientras varios grupos exigieron a la pasada gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, que declare un estado de emergencia en la isla sobre la violencia de género.

Posteriormente, el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, declaró oficialmente la alerta.

"Es un problema social que está pasando y que no solo está pasando ahora, pero que con las redes sociales uno se entera de esas cosas más rápido. El Gobierno tiene que ponerse más para la educación y el cambio de mentalidad del pueblo, específicamente del futuro de los más jóvenes", resaltó.

Para aquel mismo tiempo, Dalex y su esposa, la modelo y comunicadora Patricia Corcino, honraron a John Lennon, en el 80 aniversario de su nacimiento, recreando su famosa foto en blanco y negro abrazado a su esposa, Yoko Ono, en una portada de la revista Rolling Stone publicada en el año 1981.

Dalex se dio a conocer mundialmente con su éxito global "Pa' Mi", que superó récords de visitas y reproducciones en las plataformas de música digitales.

Luego, lanzó su primer álbum, "Climaxxx", que no solo se colocó en el Top 25 de los Mejores Álbumes LatinX del Año de la revista Vibe y se certificó Platino, si no que "Pa' Mi (Remix)" se convirtió en la "Canción que Necesitas Conocer" de la revista Rolling Stone, y Billboard lo nombraría como "Artista en Ascenso" latino.