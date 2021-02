Abogados de Trump exigen su absolución en juicio político

Actualiza con cierre de la argumentación de la defensa ///Washington, 12 Feb 2021 (AFP) - El Senado de Estados Unidos debe absolver a Donald Trump, exigieron el viernes los abogados del expresidente en el juicio político en su contra, argumentando que el verdadero objetivo de los demócratas es tomar "venganza" y "anular" el movimiento populista de derecha."Seamos claros: este juicio es mucho más que el presidente Trump", dijo el abogado Bruce Castor, al cerrar la argumentación de la defensa."Se trata de anular a 75 millones de votantes de Trump y de penalizar puntos de vista políticos. De eso se trata realmente este juicio", afirmó.La acusación es "un acto de venganza política injusto y descaradamente inconstitucional", dijo de su lado otro de los abogados, Michael van der Veen."El Senado debe votar rápida y decisivamente para rechazarla", urgió.El juicio ahora pasará a la etapa de las preguntas de los senadores, que ofician de jurados en el proceso. - ¿Veredicto el fin de semana? - Los abogados de Trump concluyeron sus argumentos después de solo tres horas, a pesar de que contaban con 16 horas para presentar su caso.El veredicto podría estar el fin de semana.La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, imputó el 13 de enero a Trump del cargo de "incitación a la insurrección" en el asalto de sus partidarios al Capitolio, ocurrido una semana antes. Los legisladores que se desempeñan como fiscales concluyeron el jueves su argumentación después de dos días de mostrar impactantes videos de la asonada a la sede del Congreso el 6 de enero.Alegaron que Trump avivó deliberadamente la tensión política después de perder la reelección ante Joe Biden el 3 de noviembre con una campaña de afirmaciones infundadas denunciando un fraude electoral masivo.La toma del Capitolio tuvo lugar momentos después de un multitudinario mitin organizado por Trump cerca de la Casa Blanca, en el que pidió marchar hacia el Congreso para impedir la certificación de la victoria de Biden. Cinco personas, entre ellas un policía y una mujer a la que dispararon durante los disturbios, murieron como resultado del caos desatado. - "Paren con la hipocresía" - Los abogados de Trump sostienen que su discurso fue retórico y que no se le puede responsabilizar de los desmanes de sus seguidores. También argumentan que el juicio en sí mismo es inconstitucional porque Trump dejó el cargo el 20 de enero, aunque el Senado ya rechazó este argumento en una votación el martes.El viernes, la defensa devolvió el golpe a la parte acusadora, que insistió esta semana en el llamado de Trump el 6 de enero a "luchar como el demonio", con un video de políticos demócratas usando la palabra "lucha".El montaje, que duró más de 10 minutos, mostró a muchos senadores demócratas, además del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris cuando estaban en la campaña electoral de 2020, evocando la "lucha" cientos de veces en discursos y en televisión. "Está bien, no hicieron nada malo. Es una palabra que la gente usa", dijo Schoen. "Pero por favor, paren con la hipocresía" - "No surgió de la nada" - Las imágenes y audios presentados por la acusación demócrata mostraron a enardecidos trumpistas persiguiendo en el Capitolio a los oponentes de Trump, mientras figuras políticas importantes, incluido el entonces vicepresidente Mike Pence, corrían buscando refugio.Schoen se burló del video como "un paquete de entretenimiento".Pero el líder demócrata de la acusación, Jamie Raskin, subrayó que Trump había estado alentando el extremismo incluso antes del día de las elecciones, al socavar constantemente la confianza pública en el proceso electoral. "Esta insurrección pro-Trump no surgió de la nada", dijo el jueves, señalando que es imperativo que el Senado condene a Trump y le prohíba postularse nuevamente a la Casa Blanca en 2024. "¿Apostarían el futuro de su democracia a eso?", preguntó a los senadores. - Biden "ansioso" - Es poco probable que 17 republicanos se sumen a los 50 demócratas en el Senado para alcanzar la necesaria mayoría de dos tercios para condenar al exmandatario.Sin embargo, el solo hecho de que un puñado de republicanos vote por condenarlo sería un hito histórico contra Trump, y alimentaría un conflicto en el partido sobre si seguir su visión populista y divisiva o volver a valores más moderados. "Estoy ansioso por ver qué hacen mis amigos republicanos", dijo más temprano Biden, quien fue senador por 35 años. Una destacada figura republicana y posible futura candidata presidencial, la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, dijo a Politico que es hora de romper con Trump. "No podemos permitir que eso vuelva a suceder", dijo.El senador republicano Bill Cassidy reconoció que las imágenes de video son "potentes", pero estimó que "aún está por verse" cómo influirán al final.Otros senadores republicanos ya indicaron que están decididos a no desafiar a Trump."El voto de 'No culpable' está creciendo", tuiteó el influyente Lindsey Graham.Josh Hawley declaró a Fox News que el juicio era "totalmente ilegítimo".La demócrata Hillary Clinton, quien perdió la elección con Trump en 2016 y es figura del odio de los trumpistas, hizo un fuerte llamado a la condena."Cumplan su juramento. Condénenle", tuiteó el viernes a los senadores. bur-sms-ad/rsr