Fallece el actor argentino Osvaldo Cattone, icono del teatro en Perú

Fotografía de archivo fechada el 12 de julio de 2012 que muestra al actor argentino Osvaldo Cattone mientras posa junto a su compatriota, la presentadora Susana Giménez, durante la inauguración de la exposición "Todo o Nada" del fotógrafo peruano Mario Testino, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar /ARCHIVO

Lima, 8 feb (EFE).- El destacado actor, director y productor de teatro argentino Osvaldo Cattone, radicado en Perú desde mediados de la década de los años 70, falleció en la mañana de este lunes a los 88 años, según anunció la actriz y locutora Regina Alcover a través de su programa radiofónico.

A finales del año pasado, Cattone, nacido en Buenos Aires en 1933, había estado internado durante varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica por un grave cuadro de prostatitis aguda.

El actor contó a través de las redes sociales que se estaba recuperando de la infección en la próstata, aunque las complicaciones derivadas de la misma acabaron causando su fallecimiento, según confirmó el diario El Comercio.

En su última entrevista con este medio de comunicación, en diciembre de 2020, el ya consolidado como el rostro del teatro peruano dijo que la muerte lo "buscaba" y que "iba a aceptar su llamado". "Sé que no se puede vivir eternamente", afirmó.

TEATRO PERUANO DE LUTO

La noticia sobre la muerte de Cattone fue anunciada esta mañana por su compañera de tablas Regina Alcover en su programa de Radio Felicidad.

"Gracias, siempre gracias por todas las cosas que viví en ese teatro", mencionó la locutora.

La pérdida de Cattone desató una ola de mensajes en las redes sociales, donde voces referentes del mundo artístico nacional expresaron sus lamentaciones y reconocieron el trabajo del fallecido actor.

"Una real pérdida. (...) Apostó por el arte en un país tan complejo para entenderlo. (...) Qué triste todo esto", escribió en Twitter la actriz Tatiana Astengo.

El actor peruano Carlos Casella dijo que Cattone "fue uno de los teatristas más honestos y desprendidos del teatro moderno en el Perú", un "capocómico" que "nunca escuchó los prejuicios y dedicó su vida entera a las tablas".

"Me hizo creer que podía hacer de mi arte un oficio", le agradeció la cantante peruana Nicole Pillman.

Por su parte, el Ministerio de Cultura lamentó en un mensaje en Twitter el "sensible fallecimiento" del director y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

"Su legado quedará siempre con nosotros", señaló la cartera.

EL ROSTRO DE TEATRO PERUANO

Cattone estudió literatura en su ciudad natal de Buenos Aires y arte dramático en la prestigiosa Academia Nacional Silvio D'Amico de Italia pero, en 1973, un papel principal en la telenovela "Me llaman Gorrión" lo llevó hasta Perú, donde permaneció hasta sus últimos días.

En 1976 asumió la dirección del limeño Teatro Marsano, de Miraflores, donde dirigió varias decenas de obras teatrales.

La última obra protagonizada por él fue "El padre", del autor francés Florian Zeller, que llegó al escenario del teatro La Plaza en 2017 y en la que Cattone daba vida a un anciano que padecía Alzheimer.

El ya fallecido dramaturgo tenía previsto regresar a las tablas con el estreno de la obra "El rey se muere", que finalmente no podrá ver en escena.