Ecuador.- Lasso pide esperar al final del recuento de las presidenciales de Ecuador

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El candidato conservador a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, ha pedido paciencia para que termine el recuento oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones presidenciales de este domingo y sobre quién acompañará a Andrés Arauz a la segunda vuelta de las elecciones, el 11 de abril, él o el candidato indigenista Yaku Pérez, virtualmente empatados en los resultados oficiales aún no definitivos.



"El espíritu democrático y de respeto a la ley y de respeto a las autoridades me obliga a esperar los resultados oficiales al 100 por cien para poder pronunciarse sobre cualquier otro escenario distinto al que hayamos vivido hasta el día de hoy", ha declarado Lasso durante una rueda de prensa en el Centro de Convenciones de Guayaquil recogida por el diario ecuatoriano 'El Universo'.



El candidato conservador ha recordado que el CNE ha informado de aproximadamente 5.500 actas con novedades, que representan alrededor del 13,5 por ciento del total de actas del proceso electoral y cerca de 1.600.000 votos.



"Esperemos que de acuerdo con la ley el CNE termine de revisar estas actas con novedades que no forman parte todavía del cómputo de votos que se presenta en la página del CNE", ha indicado Lasso, para quien existe la posibilidad en esas 5.500 actas le permitan pasar a la segunda vuelta, que será "poner el cronómetro en cero, comenzar todo de nuevo".



La alternativa en esa segunda vuelta sería "entre aquellos que han recibido dinero de terroristas y quienes quieren defender al pueblo ecuatoriano de la delincuencia organizada", en referencia a las acusaciones de financiación desde la guerrilla colombiana lanzadas contra Arauz.



"Yo invitó al candidato Pérez a que mantenga la calma, que no se ponga tan nervioso", ha afirmado Lasso, quien ha señalado que en una hipotética segunda vuelta entre Pérez y Arauz, rectificará su pronunciamiento anterior de apoyo al candidato indigenista, debido a la reacción de este. "Si le molesta un apoyo mío, pues no lo puedo ratificar", ha remachado.



Según los últimos datos publicados en el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Arauz se ha impuesto con un 32,13 por ciento de votos, seguido de Pérez (19,95 por ciento) y Lasso (19,57 por ciento), una vez procesadas 39.431 actas (el 97,82 por ciento). De ellas, 34.184 son actas computadas y 5.247 son actas "con novedad". Hasta 554 son actas aún por procesar.



Los aproximadamente trece millones de votantes censados estaban llamados a elegir presidente y Congreso. Como ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado más del 40 por ciento de los votos con una ventaja de 10 puntos porcentuales, los dos candidatos más votados competirán en una segunda vuelta prevista para el 11 de abril. El CNE ha reconocido que podría tardar "días" en concretar qué candidato acompañará a Arauz en la segunda vuelta.