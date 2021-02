03/02/2021 10 señales para detectar el cáncer de mama. MADRID, 4 (CHANCE) Cada año, el 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer como muestra del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la enfermedad. El tumor más frecuente en mujeres occidentales es el cáncer de mama; en España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de este tipo al año. Sus síntomas iniciales suelen ignorarse, conocer los primeros signos es una medida preventiva para para detectarlo a tiempo. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, comparte cuáles podrían ser esas primeras señales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR CLÍNICA TREVI



Cada año, el 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer como muestra del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra la enfermedad. El tumor más frecuente en mujeres occidentales es el cáncer de mama; en España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de este tipo al año. Sus síntomas iniciales suelen ignorarse, conocer los primeros signos es una medida preventiva para para detectarlo a tiempo. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, comparte cuáles podrían ser esas primeras señales.



1. Pérdida de peso repentina. De cinco o más kilos sin motivo aparente. Se sufre hipermetabolismo, es decir, un gasto energético incrementado. Esto puede estar debido a una falta de apetito, sensación de saciedad, dificultad para tragar o incluso síntomas de ansiedad.



2. Cansancio. Una señal común después de una jornada laboral o al acabar el día; el riesgo empieza a existir cuando el cansancio se convierte en algo crónico a pesar de dedicar el tiempo recomendable al descanso.



3. Sangrado o hemorragias anormales. Un síntoma que siempre debe considerarse una alerta ya sea por cáncer de mama o cualquier otra enfermedad. En este caso, algunas personas experimentan sangrado en el pezón.



4. Abultamientos. La mayoría suelen ser benignos, suelen aparecer por una infección o quistes; no obstante siempre han de ser analizados por profesionales médicos para descartar el cáncer.



5. Alteración en la piel. Un síntoma referido a la piel que cubre el seno; suelen aparece enrojecimiento, úlceras, cambios de color o formación de hoyuelos.



6. Hundimiento del pezón. La retracción o hundimiento del pezón es uno de los signos más claros para evidenciar un cáncer de mama. Suele ocurrir cuando el tumor está en el centro de la mama.



7. Dolor en el seno. En las primeras fases de la enfermedad es poco común percibir dolor al palpar o apretar la mama. No obstante, cuando el cáncer ha avanzado, se produce un aumento en la sensibilidad y el dolor solo con tocarlos.



8. Cambios en el tamaño. Es importante atender si una de las mamas está más inflamada o de un tamaño poco habitual; es un síntoma clave para dar con la enfermedad a tiempo.



9. Secreción del pezón. A veces, no suele significar un problema y desaparece con los días; sin embargo es un signo común en todas las mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, la manifestación de una secreción maloliente en uno de los pezones.



10. Factores de riego. Como ser mujer mayor de 55 años, tener antecedentes familiares que hayan sufrido la enfermedad, haber iniciado el ciclo menstrual antes de los 12 años, experimentar una menopausia tardía o prematura u obesidad.



Los expertos de Clínica Trevi recomiendan, como estrategia clave para detectar a tiempo la enfermedad o comprobar que no existe ninguna anomalía, que cada mujer acuda a su ginecólogo. Es preciso realizarse una mamografía cada 1 o 2 años en mujeres entre 40 y 50, y cada año, en mujeres de más de 50 años. En mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama se debería empezar las mamografías antes de los 40 años.