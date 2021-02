Carlos Falcó hubiese cumplido hoy 84 años

29/01/2021 CARLOS FALCÓ. MADRID, 3 (CHANCE) No olvidaremos nunca aquel 21 de marzo del 2020 en el que conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Carlos Falcó, más conocido como el Marqués de Griñón, a causa de la Covid. Su familia lloraba su muerte, pero sobre todo personajes públicos como Esther Doña o su hija Tamara Falcó, eran quienes más aparecieron en las páginas de la prensa del corazón al tener que enterrar a uno de los seres más queridos de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hoy, el Marques de Griñón hubiese cumplido 84 años, el primer cumpleaños que no celebrará con sus seres queridos. Y es como muchos han confesado desde su muerte, era una persona excepcional que siempre quería tener a todos sus seres queridos cerca para poder celebrar la vida y recibir ese calor que tantos años dio.



Tamara Falcó, que ya se ha convertido en Marquesa de Griñón, siguiendo con honor el legado de su padre, ha sido una de las personas que más ha mostrado públicamente lo que le ha afectado la muerte de su Carlos Falcó. Y es que fue ingresado de inmediato al contagiarse de la Covid y a los pocos días se fue de este mundo sin poder despedirse de nadie.



Una realidad que no solamente le ha tocado vivir a la familia Falcó, sino que ha afectado a muchos ciudadanos y que desgraciadamente, se ha convertido en lo 'normal' dentro de la anormalidad de estos últimos meses. Estamos seguros de que todos o la gran mayoría, siempre respetando la restricciones de seguridad, se reunirán en el día de hoy para recordar a Carlos Falcó en el que hubiese sido su 84 años.