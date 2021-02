Venezuela.- El Gobierno insiste en que la postura de Zapatero sobre Venezuela es su "opinión personal"

09/02/2020 José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha insistido en que las declaraciones que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero respecto a Venezuela corresponden a su "opinión personal".



Así se ha pronunciado el Ejecutivo en una respuesta por escrito a una pregunta formulada desde el PP el pasado 26 de noviembre antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, que Zapatero respaldó y que el Gobierno no ha reconocido.



Los 'populares' reclamaron al Gobierno que aclarara si compartía las declaraciones realizadas por Zapatero defendiendo la celebración de los comicios, que a la postre ganó el chavismo ante el boicot del grueso de la oposición, con Juan Guaidó a la cabeza.



En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press y fechada el pasado 19 de enero, el Ejecutivo insiste en que como ya "ha señalado reiteradamente a las preguntas de los grupos de oposición, las posiciones expresadas por el expresidente Rodríguez Zapatero representan su opinión personal".



El expresidente del Gobierno fue una de las voces que apoyó la celebración de las elecciones, pese al rechazo internacional y las peticiones realizadas entre otros por la UE para su aplazamiento con vistas a garantizar que se celebraban en las condiciones adecuadas.



Zapateró viajó además a Venezuela para estar presente en los comicios en calidad de observador internacional. Su cercanía con Nicolás Maduro, con el que se ha reunido en varias ocasiones, le ha granjeado críticas por parte de la oposición en España y también de la oposición venezolana. Así, Guaidó le ha acusado de ser "cómplice de la violación de Derechos Humanos" cometida por el régimen de Maduro.



POSTURA DEL GOBIERNO SOBRE LAS ELECCIONES



Por otra parte, en su pregunta el PP también pidió al Gobierno que aclarara su "postura oficial" respecto a las parlamentarias convocadas por Maduro.



En este sentido, y como ya ha venido haciendo desde que se produjeron los comicios y los diputados electos asumieron sus cargos el 5 de enero, el Gobierno se ha remitido a las declaraciones en nombre de los Veintisiete realizadas por el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell.



"El Gobierno de España considera que las elecciones no cumplieron los estándares democráticos internacionales y que, por tanto, la UE no puede reconocer el proceso como creíble, inclusivo y transparente ni considerar sus resultados como representativos de la voluntad democrática del pueblo venezolano", remacha en su respuesta.