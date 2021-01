Fútbol.- Marcelino: "Intentaremos limitar al máximo la participación de Messi"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha asegurado que sus futbolistas deben "limitar al máximo la participación de Messi" en el partido de LaLiga Santander de este domingo en el Camp Nou (21.00 horas), y espera que el argentino no sea "determinante", algo que ya sucedió en la final de la Supercopa de España en la que el conjunto vasco derrotó en la prórroga a los de Ronald Koeman.



"Messi acapara un altísimo porcentaje de participación y decisión en el aspecto ofensivo del Barça. Partiendo de nuestros conceptos, no vamos a hacer un marcaje individual a Messi, pero sí que tenemos que limitar al máximo su participación, y cuando lo haga, estar lo suficientemente atentos. Hay una serie de acciones que el Barça realiza asiduamente", declaró en rueda de prensa.



Además, recordó que el delantero argentino, que vuelve tras dos partidos de sanción por un golpe sobre Asier Villalibre en la Supercopa, hizo el "mejor partido de esta temporada" el pasado 6 de enero en San Mamés (2-3), y ahora está "totalmente recuperado" de las molestias sufridas en Sevilla. "En ese partido, parecía que Messi estaba renqueante y no fue tan determinante, y esperamos que en este tercero no lo vuelva a ser. Con Messi, el Barça es más difícil de contrarrestar", advirtió.



"Hay un futbolista por encima del resto, y es Messi. Las estadísticas y el juego que todos vemos así nos lo hace pensar. Tienen otros buenos jugadores; hay uno que está en un momento extraordinario, De Jong. Pedri hizo un partido espectacular, Dembélé y Griezmann son muy buenos. Son jugadores a los que no podemos conceder un metro ni un segundo", continuó.



También se mostró convencido de que "van a ser partidos similares" a los de LaLiga y la Supercopa. "Creo que el segundo partido mejoramos sin balón, en tener más claras las zonas de presión en las que podíamos neutralizar el buen juego de ataque del rival. El Barça nos generó pocas ocasiones de gol en la Supercopa, en Liga nos generó muchas más. Dimos una mejora importante en el juego. Esperemos que mejoremos respecto al segundo partido", deseó.



Sin embargo, nunca se sabe "cuándo es el momento adecuado" de enfrentarse a los azulgranas. "Venimos de competir muy bien en dos partidos contra ellos. Sabemos que en el primer partido fueron superiores y en segundo lo fuimos nosotros. El Barça es el favorito, pero vamos con la máxima ilusión de traer un resultado positivo", señaló. "Nos encantaría ganar en Barcelona. No vamos a renunciar a poner todo en el campo", añadió.



El preparador asturiano espera también mantener por primera vez la portería a cero. "Necesitamos tener ese punto de acierto más ese punto de suerte. (No encajar) Es uno de los objetivos que nos proponemos. Ojalá seamos capaces de mejorar defensivamente", manifestó.



Sobre las claves para el buen momento de los bilbaínos, explicó que ellos tratan de "trabajar con la máxima humildad y estar cerca de los futbolistas y apoyarlos". "La capacidad, es esfuerzo y la ambición de los futbolistas es lo que nos ha llevado hasta aquí. No jugar contra el Atlético de Madrid nos vino bien para asentar conceptos nuevos. No podemos ser nosotros los máximos responsables de lo que el equipo muestra en el terreno de juego. Los verdaderos responsables de este buen rendimiento son los jugadores, que compiten y no se sienten inferiores a nadie, y que pueden ganar a cualquiera", expresó.



"Nos falta tiempo. No es que no entrenemos ciertos criterios, sino que los tenemos que trabajar diferente por la sucesión de partidos. Creo que tenemos que mejorar en todo, buscar la perfección. Siempre hay que estar con la mente abierta a ser mejores. En la faceta ofensiva tenemos que tener más confianza en la organización de balón, acabar jugadas... La forma de ganar es generar las máximas ocasiones de gol posibles. Pero estamos muy contentos con la predisposición de los jugadores", concluyó.