¿Qué hacer cuando se ha repostado el combustible equivocado?

El proveedor alemán de servicios técnicos Tüv Süd aconseja nunca arrancar el motor tras haber llenado accidentalmente el depósito del coche con el combustible equivocado, y detenerse inmediatamente en el caso de percatarse del error estando ya en camino. Para retirar el combustible equivocado del tanque se requiere un dispositivo especial de succión y asistencia profesional. El peor de los casos es cuando se ha cargado gasolina en un vehículo diésel, ya que incluso pequeñas cantidades pueden dañar el sistema de inyección del motor haciendo que este tenga que ser sustituido. Si bien es cierto que los diferentes diámetros de las boquillas generalmente evitan que se cargue por error diésel en un motor de gasolina, la boquilla más estrecha de una manguera de gasolina entra sin esfuerzo en el amplio embudo de entrada de un depósito de diésel. Si solamente se ha repostado el tipo equivocado de gasolina y el combustible es de una calidad inferior a la requerida, se puede seguir conduciendo con cuidado. Sin embargo, Tüv Süd recomienda a los conductores abstenerse de pisar el acelerador a fondo y repostar el tipo requerido de gasolina tan pronto como sea posible. Según el organismo alemán, también puede causar graves daños repostar accidentalmente biocombustibles, por ejemplo, gasolina E10, en un coche no apto para ellos. El manual de instrucciones del coche indica si el motor es compatible con este tipo de gasolina; en el peor de los casos, el depósito también deberá ser bombeado. El seguro no cubre los errores de repostaje de combustible, ya que, en tal caso, el asegurado no ha cumplido con su deber de diligencia. dpa