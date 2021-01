Jimmy Humilde: "Somos del pueblo, de la calle y te decimos la verdad"

Fotografía cedida hoy, por The 3 Collective, donde se observa al empresario Jimmy Humilde, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/ The 3 Collective SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS CRÉDITO OBLIGATORIO

México, 28 ene (EFE).- Jimmy Humilde no es un hombre de negocios al uso. Su vocación es ayudar a jóvenes a triunfar en la música y revivir la cultura mexicana en la frontera de Estados Unidos con humildad y autenticidad. "Somos del pueblo, de la calle y te decimos la verdad", dijo a Efe sobre la discográfica Rancho Humilde.

Nombres como Natanael Cano, Ovi, Junior H o Dan Sánchez resuenan cada vez más en Estados Unidos y en México con fusiones entre sonidos y temas estadounidenses e instrumentación y letras mexicanas. Incluso ellos han sido los creadores de nuevos estilos y del género de los corridos urbanos.

"En la cultura mexicanoamericana jamás hemos tenido un género, jamás hemos tenido un movimiento, jamás hemos tenido una cultura que nos identifique. Yo iba viendo que estábamos perdiendo la esencia de seguir la música mexicana, ya no se escuchaba el regional ni existía en los 'charts' de popularidad", expuso Jimmy.

El regional mexicano, históricamente, fue rechazado en los premios de música y su salud sufrió por varios años antes de volver a crecer y consolidarse con exponentes como Banda MS o Christian Nodal.

Y antes de la actual efervescencia, Jimmy vio que hacía falta que los jóvenes nacidos en EE.UU. con ascendencia mexicana reconectasen con sus raíces. Desde entonces Rancho Humilde no ha hecho más que crecer, llegando Natanael Cano (de 19 años), uno de los más reconocidos de la compañía, a aparecer en el programa de Jimmy Kimmel.

Para entrar en Rancho Humilde solo hace falta "ser real, ser compositor y no cantar 'covers'", según Jimmy, quien regularmente realiza audiciones incluso por Instagram para cumplir los sueños de jóvenes chicanos, muchos de los cuales encuentran en la música una conexión con sus orígenes.

Con esta generación a la que cada vez pertenecen más talentos descubiertos por Rancho Humilde, los corridos tumbados, urbanos y verdes llegaron para quedarse.

Jimmy matiza que no le gustó cuando al inicio (la compañía comenzó en 2008) sus artistas fueron clasificados como regional mexicano, pues lo sintió como una falta de respeto a los grandes de este género. Por eso decidió difundir el concepto corridos urbanos y pidió "respetar a los que llevan muchos años ahí".

Por otra parte, y a pesar de que el empresario dijo que muchos artistas mexicanos no aceptan a los cantantes de Rancho Humilde, contó que "todos lo número uno del urbano", como Ozuna, Anuel AA, Nicky Jam o Mike Towers, les están buscando y que próximamente habrá colaboraciones con ellos.

UNA FUNDACIÓN PARA NUEVOS TALENTOS

A Jimmy no le ha sido suficiente impulsar las carreras de dichos jóvenes que hoy se encuentran en el 'top' de los mejores artistas latinos, pues su intención es seguir siendo una plataforma para nuevos artistas y ahora lidera la iniciativa de una fundación que enseñe y ayude a jóvenes en Los Ángeles a encontrar su pasión por la música.

"Estamos haciendo una fundación, va a ser un centro juvenil para todos los morros (jóvenes) que quieren dedicarse a la música, que quieren aprender de la música, ser ingenieros de sonido, o en todo lo de entretenimiento", comenta.

El proyecto aún se encuentra en su etapa inicial y aún no cuentan con el nombre, ni saben cuántos jóvenes podrán ser parte del proyecto, pero planea donar una inversión inicial de un millón de dólares y abrir cuatro de estos centros en Estados Unidos y dos más en México.

El poder que Jimmy ha ido adquiriendo con Rancho Humilde y la ambición de sus artistas como Natanael Cano, que llegó a declarar que "el éxito se mide en dinero", contrasta con lo que el empresario define como éxito personal: "para mí viene siendo respirar, poder caminar, usar las manos, mirar y estar vivo. Lo demás viene sobrando", terminó.