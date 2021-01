Salud.-Un ensayo descarta que un fármaco para la artritis sea mejor que la atención estándar para el COVID-19 grave

20/01/2021 Manos de un paciente del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, Madrid (España), a 20 de enero de 2021. El hospital, inaugurado el pasado 1 de diciembre, ha superado ya los 801 pacientes de COVID-19 y los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no dejan de crecer cuando aún no se ha superado el pico de la tercera ola de la pandemia del coronavirus. SALUD Eduardo Parra - Europa Press



Agregar el fármaco para la artritis tocilizumab a la atención estándar para pacientes hospitalizados con COVID-19 grave o crítico no es mejor que la atención estándar por sí sola para mejorar los resultados clínicos a los 15 días, según un nuevo ensayo publicado en 'The BMJ'.



La investigación reveló que, además, se produjo un mayor número de muertes a los 15 días en pacientes que recibieron tocilizumab, lo que provocó que el ensayo se detuviera antes de tiempo.



Estos resultados contradicen los estudios observacionales anteriores que sugerían un beneficio del tocilizumab. Sin embargo, los efectos de observación están limitados por un alto riesgo de que puedan deberse a otros factores desconocidos (de confusión), y algunos estudios aún no han sido revisados ??por pares ni publicados en una revista médica.



Un ensayo aleatorizado que evaluó tocilizumab en pacientes críticamente enfermos con COVID-19 (REMAP-CAP) publicado como preimpresión a principios de este mes, encontró un efecto beneficioso del fármaco en los días sin soporte de órganos dentro de los 21 días y la mortalidad. Las razones de estos efectos aparentemente contradictorios, por ejemplo, las diferencias entre las características de los pacientes, deben evaluarse en análisis futuros, dicen los investigadores.



Tocilizumab bloquea una parte específica del sistema inmunológico (interleucina 6) que puede sobrecargarse en algunos pacientes con COVID-19. Los médicos creen que esto podría ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria del cuerpo al virus y evitar algunas de las consecuencias más graves de la enfermedad, pero sus efectos no están bien definidos.



Para probar esta teoría, investigadores con sede en Brasil llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorizado que comparó tocilizumab más atención estándar con atención estándar sola en pacientes ingresados ??en el hospital con COVID-19 grave o crítico.



Sus hallazgos se basan en 129 adultos relativamente jóvenes (edad promedio de 57 años) con COVID-19 confirmado en nueve hospitales de Brasil entre el 8 de mayo y el 17 de julio de 2020.



Los pacientes estaban recibiendo oxígeno suplementario o ventilación mecánica y tenían niveles anormales de al menos dos sustancias químicas relacionadas con la inflamación en la sangre. Se les dividió al azar en dos grupos: 65 recibieron tocilizumab más atención estándar y 64 recibieron atención estándar sola.



Se tuvieron en cuenta otros factores potencialmente importantes, como las afecciones subyacentes y el uso de otros medicamentos, y todos los pacientes fueron monitoreados durante 15 días.



Para el día 15, 18 (28%) pacientes en el grupo de tocilizumab y 13 (20%) en el grupo de atención estándar estaban recibiendo ventilación mecánica o murieron. La muerte a los 15 días ocurrió en 11 (17%) pacientes en el grupo de tocilizumab en comparación con 2 (3%) en el grupo de atención estándar.



El aumento del número de muertes en el grupo de tocilizumab planteó problemas de seguridad y el ensayo se detuvo antes de tiempo. En ambos grupos, las muertes se atribuyeron a insuficiencia respiratoria aguda o disfunción multiorgánica relacionada con el COVID-19.



Los investigadores señalan algunas limitaciones, incluido el pequeño tamaño de la muestra, que afecta las posibilidades de detectar un efecto real. Sin embargo, los resultados fueron consistentes después de ajustar los niveles de soporte respiratorio que necesitan los pacientes al comienzo del ensayo, lo que sugiere que los hallazgos resisten el escrutinio.



Como tal, los investigadores concluyen que en pacientes con COVID-19 grave o crítico, "tocilizumab más atención estándar no fue superior a la atención estándar sola para mejorar el estado clínico a los 15 días y podría aumentar la mortalidad".



Y añaden que estos resultados "plantean preguntas sobre un enfoque antiinflamatorio en el tratamiento del COVID-19 más allá de los corticosteroides".