Fútbol.- Mbappé: "Estoy negociando con el PSG, pronto tomaremos una decisión"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha desvelado este viernes que está en conversaciones con su actual club para renovar, además también confirmó que está "feliz" en la capital francesa y que "pronto" tomará una decisión sobre su futuro, por el que sigue esperando el Real Madrid.



El internacional francés, campeón del mundo en 2018, marcó este viernes al Montpellier (4-0) tras cuatro jornadas sin ver portería. Mbappé, que tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2022, compareció ante los medios y dejó entrever que tiene medio atada la continuidad con sus compatriotas.



"Estamos actualmente negociando con el club, viendo el proyecto, y yo también me encuentro reflexionando, en un periodo de reflexión... Si renuevo con el PSG será para estar muchos años", dijo Mbappé en declaraciones a 'Telefoot' que recoge Europa Press.



"Pronto tendré que tomar una decisión, pero si renuevo será para quedarme", añadió Mbappé, que recalcó que no tiene intención de dejar Francia para la próxima temporada. "Tomaremos esa decisión pronto, pero yo estoy muy feliz en el PSG, con el club, sus seguidores, lo he dicho siempre", sentenció.