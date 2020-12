Los beneficios industriales de China crecen un 2,4% hasta noviembre

Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 2,4 % en los primeros once meses del año, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).EFE/Rolex Dela Pena/Archivo

Pekín, 27 dic (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China aumentaron un 2,4 % en los primeros once meses del año, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las ganancias entre enero y noviembre alcanzaron los 57,4 billones de yuanes (7,1 billones de euros, 8,7 billones de dólares), indicó la ONE.

Para la elaboración de este indicador, la oficina de estadística solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,45 millones de euros).

En el cómputo interanual, los beneficios de las principales empresas industriales crecieron un 15,5%, un descenso de 12,7 puntos frente a octubre.

Los beneficios de las empresas estatales cayeron un 4,9%, mientras que los de las compañías privadas se incrementaron un 1,8 % y los de las extranjeras crecieron un 4,3 %.

De los 41 sectores recogidos por la ONE, 25 incrementaron sus ganancias, 15 las disminuyeron y uno se mantuvo igual.

Entre los que más aumentaron sus ganancias, destaca la industria de equipos especiales, con un 23 % y la de fabricación del 15,7 %. ordenadores y equipos electrónicos, con un crecimiento del

El experto Zhu Hong, de la oficina de estadística, destacó que la oferta y la demanda "mejoraron constantemente" y las condiciones de producción y operación de las empresas mostraron "una recuperación sostenida y estable".

Según Zhu, la producción y las ventas han mantenido un rápido crecimiento y la mejora de las condiciones del mercado propició que las ganancias corporativas sigan aumentando.

Asimismo, se ha acelerado el crecimiento de las ganancias de las industrias de equipos y de alta tecnología y ha mejorado la rentabilidad de algunas industrias tradicionales

También resaltó que se han reducido los costes unitarios por primera vez, ha aumentado el margen de ingresos operativos de las empresas industriales y se ha reducido el alcance de las pérdidas corporativas.

Aunque la tasa de crecimiento interanual de los beneficios se desaceleró desde octubre, continúa manteniendo un crecimiento de dos dígitos con el 15,5 por ciento, remarcó el estadístico.