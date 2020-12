Coronavirus.- Israel detecta 49 posibles casos de la variante británica del coronavirus

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Centro Médico Shamir de Beer Yaakov, en Israel, ha informado de 49 posibles casos de pacientes infectados con la cepa británica del coronavirus, mucho más contagiosa que la original, según recoge el Ministerio de Sanidad.



Fuentes del Ministerio han señalado en declaraciones al periódico 'The Jerusalem Post' que varios de los casos sospechosos corresponden a personas que no han salido del país ni han tenido contacto con viajeros, por lo que se teme que haya transmisión comunitaria.



Los primeros dos casos sospechosos fueron detectados el pasado sábado tras comprobar que el gen S del virus de una de las muestras no dio positivo en los análisis. "Estas personas tenían coronavirus", ha explicado la doctora Adina Bar-Chaim, directora de los Laboratorios Shamir.



Tras repetir las pruebas se confirmó que no hubo ningún error de procesamiento y "una de las ideasque surgió es que podía tratarse de la mutación". La posterior secuenciación genética reveló que se trataba de la cepa británica.



Israel ha informado este sábado de 3.624 nuevos casos y 17 muertes por coronavirus en 24 horas. En total suma 398.015 positivos y 3.203 decesos desde el inicio de la pandemia.