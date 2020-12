Los CantaJuegos vuelven en Navidad con un espectáculo on line para 20 países

Madrid, 22 dic (EFE).- El popular grupo español CantaJuego presentará un nuevo espectáculo especialmente creado para las navidades, con un formato novedoso que supone el estreno simultáneo on line en veinte países de todo el mundo.

El próximo día 25 de diciembre, desde la plataforma de streaming DICE. , se estrenará el "Especial de Navidad en Concierto", un espectáculo exclusivo con todos los éxitos de CantaJuego, además de canciones de Navidad y villancicos, además de "sorpresas" que no se pueden desvelar.

Un espectáculo que se ha programado con un novedoso sistema de selección del repertorio de carácter interactivo, ya que ha sido propuesto por el propio público mediante la votación, durante el mes de octubre, de sus canciones favoritas en canales de comunicación como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, y en su web www.cantajuego.com.

Los CantaJuego han explicado a Efe que, desde el inicio de la pandemia, "los niños y niñas han demostrado su gran capacidad de adaptación a las circunstancias tan adversas como las que nos está dejando la crisis sanitaria mundial".

"Son numerosos los mensajes que estamos recibiendo de familias a lo ancho y largo del planeta, agradeciendo la compañía y la alegría que supone a los más pequeños de la casa encontrarse con sus personajes favoritos gracias a los espectáculos disponibles en DVD o en nuestro Canal de YouTube, y a nosotros -añaden- nos enorgullece poder arropar a tantas familias en un momento tan complicado".

Dado que las restricciones ha aplazado muchos de los conciertos previstos, así como la gira latinoamericana, el grupo decidió preparar este espectáculo para llegar a las familias el día de Navidad.

La obra se emitirá desde el teatro Nuevo Alcalá de Madrid, con todos los personajes de CantaJuego y sus inseparables amigos Coco, Buby, Pepe y otros.

La duración del Especial de Navidad en Concierto será de aproximadamente una hora y podrá verse a partir de la hora de inicio de cada país en un plazo de dos días, con precios populares que permitirán el acceso a todas las familias.

En España, el espectáculo comenzará a las 18.00 horas; en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay a las 13.00 horas; en Venezuela, Bolivia, Cuba y República Dominicana, a las 12.00, al igual que en la Costa Este de EEUU, y a las 11.00 en México, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador.

A las 10.00 am se podrán conectar Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y a las 9.00, Estados Unidos.

Los CantaJuegos nacieron en 2004 de la mano de la empresa DiverMusic como un proyecto pedagógico y musical que desarrolló un equipo de especialistas en estimulación psicomotriz y trabajo psicopedagógico para mejorar los movimientos motrices y las habilidades sociales de los niños.

El proyecto empezó a ser conocido por padres y docentes con gran rapidez gracias al boca a boca y, en poco tiempo, las canciones populares infantiles versionadas por el grupo ya se habían colado en hogares, escuelas, centros educativos y guarderías.

Así, los CantaJuegos proponen actividades que mejoran la coordinación y las habilidades motrices de los niños, les ayudan a estar en forma y combatir el estrés y la ansiedad que les pueden generar el estudio o los exámenes, desarrollan su sistema auditivo y les estimula la memoria, además de combatir el sedentarismo y motivarles para que aprendan inglés, ya que también hay versiones en ese idioma.

A pesar de que los CantaJuegos están especialmente orientados a pequeños de entre cero y seis años, son muchos los niños y niñas que siguen al grupo pasada esa edad.