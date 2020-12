Pekín tacha de "chiste" las acusaciones de Trump tras ciberataques contra EEUU

SHOTLIST PEKÍN, CHINA21 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, al comienzo de una conferencia de prensa2. Plano medio de Wang Wenbin durante la conferencia de prensa3. Primer plano de Wang Wenbin durante la conferencia de prensa ¿'¿4. Primer plano de un periodista5. Plano panorámico de la conferencia de prensa6. Plano medio de Wang Wenbin durante la conferencia de prensa 7. SOUNDBITE 1 - Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China (hombre, Chino mandarín, 27 seg.): "La acusación de Estados Unidos de ciberataques no es seria y es contradictoria. Las acusaciones hechas por Estados Unidos contra China siempre han sido una farsa con fines políticos. Tienen la intención de difamar y denigrar a China. Plano general de la Plaza Roja ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Pekín tacha de "chiste" las acusaciones de Trump tras ciberataques contra EEUUPekín, 21 Dic 2020 (AFP) - China calificó el lunes de "chiste" las acusaciones de Donald Trump, quien afirmó que el gigantesco ciberataque perpetrado contra Estados Unidos podría ser obra de China, mientras que su propia administración lo imputó a Rusia.El presidente estadounidense restó importancia el sábado al pirateo del que han sido objeto varias compañías y administraciones de su país, ironizando sobre las acusaciones contra Moscú, y consideró en un tuit que "podría ser China" quien esté detrás del ciberataque.En respuesta, el portavoz de la diplomacia china, Wang Wenbin, no desmintió formalmente la hipótesis de una implicación de Pekín pero dijo que las acusaciones del presidente Trump no eran "serias" y que eran "contradictorias"."Las acusaciones estadounidenses contra China siempre han tenido tintes de chiste y de segundas intenciones políticas", declaró Wang ante la prensa."En materia de ciberseguridad, el comportamiento de Estados Unidos no es bueno y si hay un país mal situado para criticar a los demás, ese es Estados Unidos", agregó.Según el grupo estadounidense de seguridad informática FireEye, que también fue objeto de ciberataques la semana pasada, desde la primavera de 2020 varios gobiernos y empresas de los sectores de la consultoría, la tecnología y la energía han sido atacados en América del Norte, Europa, Asia y Oriente Medio.Los piratas lograron penetrar en los sistemas informáticos de esas entidades, aprovechando la actualización de un programa de vigilancia desarrollado por la empresa SolarWinds y utilizado por decenas de miles de compañías y administraciones de todo el mundo.bys/apj/bar/pcm/jvb/zm ------------------------------------------------------------- Rusia niega su implicación en cieberataques contra Estados UnidosMoscú, 21 Dic 2020 (AFP) - El Kremlin desmintió el lunes estar detrás de la ola de sofisticados ciberataques perpetrados contra los servicios federales y empresas en Estados Unidos, denunciando que las acusaciones contra Rusia eran "infundadas" y una muestra de "rusofobia".Esos ciberataques "no tienen nada que ver con nosotros, pues Rusia no está implicada" en ellos, declaró a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Todas las acusaciones de una implicación por parte de Rusia son absolutamente infundadas y se enmarcan en una línea de rusofobia ciega, que constatamos con cada incidente", agregó.El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, señaló a Moscú pero el presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el papel de Rusia en el asunto.Según el grupo estadounidense de seguridad informática FireEye, que también fue objeto de ciberataques la semana pasada, desde la primavera de 2020 varios gobiernos y empresas de los sectores de la consultoría, la tecnología y la energía han sido atacados en América del Norte, Europa, Asia y Oriente Medio.En Estados Unidos, los departamentos de Seguridad Nacional, del Tesoro y de Comercio, así como varias agencias federales, se habrían visto afectados, según informaciones publicadas en prensa.Los piratas lograron penetrar en los sistemas informáticos de esas entidades, aprovechando la actualización de un programa de vigilancia desarrollado por la empresa SolarWinds y utilizado por decenas de miles de compañías y administraciones de todo el mundo.Varios medios estadounidenses relacionaron estos ataques con un grupo de 'hackers' ruso vinculado a los servicios de inteligencia militar de Moscú.En los últimos años, Rusia ha sido acusada varias veces de llevar a cabo ciberataques en todo el mundo, algo que Moscú siempre ha negado.pop/alf/pz/jvb/zm