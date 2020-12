Países Bajos traslada pacientes a Alemania e investiga nueva cepa de covid-19

EFE/EPA/VINCENT JANNINK/Archivo

La Haya, 21 dic (EFE).- Las autoridades sanitarias holandesas han trasladado este lunes a nuevos pacientes con covid-19 a hospitales de Alemania, tras superar Países Bajos los 13.000 contagios diarios, mientras investiga un caso infectado con la nueva cepa de coronavirus que había detectado en el país a principios de diciembre.

Dos pacientes neerlandeses ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) fueron trasladados la mañana de este lunes en un helicóptero medicalizado a un hospital de Dortmund, en el estado federal de Renania del Norte-Westfalia, dada la saturación de los hospitales de Países Bajos por el aumento de contagios de coronavirus.

Según el Centro Nacional para la Distribución de Pacientes, el aumento del número de contagios diarios está provocando que las UCI nacionales "se acerquen a su capacidad máxima, haciendo necesario trasladar" pacientes a Alemania.

Este fin de semana, Países Bajos marcó un récord de contagios: el Instituto de Salud Pública (RIVM) informó de 13.066 casos en 24 horas este domingo, unas 800 más que el sábado, lo que también supuso un aumento de ocupación hospitalaria, con un total de 2.113 pacientes ingresados, de los cuales, 580 estaban en la UCI.

NUEVA CEPA

Países Bajos prohibió ayer de forma unilateral el transporte de pasajeros por tierra, mar y aire con el Reino Unido hasta al menos el 1 de enero, una decisión que siguieron varios países europeos como Alemania, Italia y Bélgica.

Esto ha obligado a cancelar vuelos, impedir el amarre de los ferries de pasajeros que lleguen por el Mar del Norte, y a mantener paralizado el tráfico ferroviario por el Eurotúnel hacia Francia, que también cierra la frontera a los viajeros procedentes del Reino Unido durante al menos 48 horas.

Este paso siguió a la decisión del Reino Unido de confinar a más de 20 millones de personas por temores a una nueva variante del coronavirus -una mutación más contagiosa- y que fue detectada ya en Países Bajos a principios de diciembre, lo que obliga ahora a las autoridades sanitarias neerlandesas a investigar a la persona afectada para determinar con quién ha estado en contacto y dónde se infectó.

TRÁFICO MARÍTIMO

Según confirmó a Efe un portavoz del Puerto de Róterdam, el mayor embarcadero de Europa, no se están produciendo atascos en el tráfico marítimo de mercancías hacia el Reino Unido debido a esta situación porque “todos los billetes estaban ya reservados y comprados, así que no hay lugar para problemas”, lo que tampoco espera que ocurra en territorio holandés en los próximos días.

Desde el sindicato de transportista (FNV), el neerlandés Willem Dijkhuizen sí prevén que el “caos sea grande” porque, de cara a la salida británica definitiva de la Unión Europea el 1 de enero, “el brexit ya ha generado mucho más tráfico de mercancías, y si resulta que el transporte no puede continuar con normalidad, entonces se producirá un caos”.

Asegura que los conductores holandeses no quieren viajar al Reino Unido. “Los camioneros se preguntan si todavía deben ir a trabajar allí, también les gustaría estar en casa para Navidad” y temen quedarse atrapados en territorio británico, por lo que la asociación comercial de transportistas "desaconseja" los transportes de mercancías al Reino Unido hasta nuevo aviso.