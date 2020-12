89-78. Hermannsson desactiva la zona del UCAM y Van Rossom a Frankamp

El jugador del UCAM Murcia Augusto Lima (i) entra a canasta ante Klemen Prepelic, del Valencia Basket, durante el partido de la Liga ACB de baloncesto disputado en el pabellón Fuente de San Luis. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 20 dic (EFE).- El Valencia Basket se impuso este domingo al UCAM Murcia en un intenso duelo directo en la lucha por la Copa del Rey en el que el islandés Martin Hermannsson fue clave para desactivar la zona de los visitantes y la defensa del belga Sam Van Rossom secó a Conner Frankamp en los minutos en los que se decidió el choque (89-78).

Tres triples de David DiLeo en los primeros minutos dieron al UCAM la confianza necesaria para dominar el inicio y más cuando el Valencia Basket firmó un 0 de 6 desde la misma posición para tratar de desactivar su atrevida defensa 3-2 con Augusto Lima en la punta (14-22, m.10).

La salida de Hermannsson cambió el partido. El islandés entendió que podía desarbolar la defensa visitante penetrando, se aprovechó del cambio de Enmanuel Cate por Lima en esa posición y permitió que su equipo igualara el marcador y que incluso con un triple de Van Rossom se pusiera por delante (30-29, m.15).

Cuando el UCAM se vio en problemas se puso en las sabias manos de Frankamp, que supo jugar con defensa local, castigar con penetraciones cuando estaba demasiado pegada o con tiros cuando le dejaba espacio para llevar a su equipo al triunfo parcial al descanso (42-43, m.20).

En la reanudación, el UCAM insistió en la zona y el Valencia reincidió en sus errores inicial y el resultado fue el mismo que en el arranque y el equipo visitante se hizo de nuevo con el mando con buenos puntos de Cate.

La salida de Hermannsson volvió a permitir al Valencia atacar con claridad esa defensa pero aún no consiguió frenar a Frankamp, que se las ingenió para dejar en nada todo el trabajo local en el parcial (60-62, m.30).

Tomás Bellas le dio unos buenos minutos de descanso al estadounidense sin que el Valencia acertara a ponerse por delante, con el refuerzo moral que eso supuso para el UCAM. Sólo cuando un triple de Kalinic puso por delante al Valencia volvió a echar mano de él (72-70, m.35). Pero había descansado ‘demasiado’.

La defensa de Van Rossom no dejó entrar en el choque al director de juego murciano y en el intercambio de fallos en el que se convirtió el choque eso hizo que el Valencia llegara por delante al descanso gracias a la tardía aparición de Derrick Williams y a la tenacidad de Nikola Kalinic y el Murcia ya no tuvo fuerzas para cuestionar el triunfo.

Ficha técnica:

89.- Valencia Basket (14+28+18+26): Van Rossom (16), Prepelic (12), Kalinic (15), Dubljevic (10) -cinco titular- Puerto (6), Tobey (9), Pradilla (2), San Emeterio (3), Williams (11) y Hermannsson (5).

78.- UCAM Murcia (22+21+19+15): Frankamp (21), Davis (2), Rojas (9), Dileo (11), Lima (9) -cinco titular- Townes (-), Bellas (9), Radovic (9), Jok (-), Cate (8) y Strawberry (-).

Árbitros: Pérez, Bultó y Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 15 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis a puerta cerrada por las restricciones por el coronavirus.

Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio por Vicente Izquierdo, presidente de un histórico patrocinador del club valenciano.