1-2. Los coreanos del Ulsan Hyundai, campeones

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El Ulsan Hyundai coreano se impuso en la final de la Liga de Campeones de Asia al Persépolis iraní por 1-2, en partido disputado en el estadio Al Janoub de Catar.

Al final del primer tiempo, tras un juego bastante igualado aunque con dominio territorial de los iraníes, llegaron las novedades.

En el minuto 45, el iraní Mendi Abdi Qara inauguró el marcador, pero la reacción del Ulsan no se hizo esperar y en la prolongación el brasileño Junior Negao marcó al recoger el rechace del portero tras haber fallado un penalti que había lanzado.

Con el 1-1 en el marcador, el Persépolis siguió teniendo más tiempo de posesión del balón pero sin crear ocasiones claras de gol.

En el minuto 55, Negao no se arrugó y volvió a lanzar otro penalti, que esta vez no falló, para establecer el 1-2 que a la postre sería definitivo.

El Persépolis intentó anular la diferencia pero el juego de unos y otros se perdió en el centro del campo, sin que los coreanos sufrieran en exceso, más allá de los nervios habituales de los últimos momentos, hasta proclamarse campeones de la Liga de Campeones de Asia.