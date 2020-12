¿Ganas de Juegos? 5 preguntas para conocer la historia olímpica

EFE/ EPA/STEPHANOS RAPANIS/Archivo

Madrid, 18 dic (EFE).- ¿El aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020 te ha dejado con ganas de Juegos?

Para entretener la espera llega este reto semanal de cinco preguntas sobre los Juegos Olímpicos de todos los tiempos. Cada pregunta tiene tres respuestas posibles, pero solo una es correcta.

Las soluciones, junto a algunos detalles curiosos, están al final.

PREGUNTAS

1. ¿Cuál fue el primer país africano que participó en los Juegos Olímpicos?

a. Sudáfrica

b. Marruecos

c. Egipto

2. No es lo habitual, pero en diciembre también se han disputado alguna vez los Juegos Olímpicos. La prueba olímpica que se disputó más tarde en el calendario del año tuvo como fecha...

a. El 30 de noviembre

b. El 8 de diciembre

c. El 20 de diciembre

3. El mejor equipo de la historia del fútbol, formado por Yashin, Cafu, Paolo Maldini, Beckenbauer, Matthäus, Xavi, Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario, según ha decidido esta semana la revista France Football, ¿con cuántos olímpicos cuenta?

a. Tres

b. Cuatro

c. Cinco

4. Heike Dreschler, primero representante de la Alemania Oriental y luego de la Alemania unificada, ganó medallas olímpicas en los Juegos de Seúl'88, Barcelona'92 y Sídney 2000 en tres pruebas distintas. ¿Cuáles fueron?

a. 100 m, 4x100 y longitud

b. 100 m, 200 m y longitud

c. 200 m, 4x100 y triple salto

5. En la ceremonia de inauguración de los Juegos de Río 2016, la bandera olímpica entró en el estadio portada por seis grandes deportistas de la historia de Brasil y por dos mujeres sin relación alguna con el deporte. ¿Cuál era su profesión?

a. Una religiosa y una policía

b. Una médica y una jueza

c. Una maestra y una diputada

SOLUCIONES:

1. Respuesta a: Sudáfrica debutó en los Juegos Olímpicos en la edición de St Louis 1904. Fue el primer país africano que compitió en los Juegos. Egipto lo hizo a partir de 1912.

2. Respuesta b: La final de fútbol de los Juegos de Melbourne 1956 se disputó el 8 de diciembre. Después de esa fecha no ha habido pruebas olímpicas en el calendario. En aquella final la Unión Soviética ganó el oro a Yugoslavia por 1-0.

3. Respuesta c: En ese equipo ideal de fútbol hay cinco jugadores que fueron olímpicos, cuatro de ellos medallistas y, de estos, dos campeones. Son Lev Yashin (oro en Melbourne 1956), Ronaldo Nazario (bronce en Atlanta 1996), Xavi Hernández (plata en Sídney 2000), Cristiano Ronaldo (decimocuarto en Atenas 2004) y Leo Messi (oro en Pekín 2008).

4. Respuesta b: Heike Dreschler ganó como germana oriental en Seúl'88 la plata en longitud y el bronce en 100 y 200 m y en Barcelona'92 y en Sídney 2000, ya como deportista de la Alemania unificada, dos oros en longitud.

5. Respuesta b: Las dos mujeres no deportistas que llevaron la bandera olímpica en Río 2016 fueron la jueza Ellen Gracie, primera mujer que llegó a la Corte Suprema del país, y la cardióloga Rosa Celia Pimentel, fundadora del Hospital Pediátrico Pro Criança Jutta Batista, que ha operado de forma gratuita a miles de niños brasileños.