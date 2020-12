29/01/2020 Alejandro Sanz cumple 52 años, enamorado y más radiante que nunca . MADRID, 18 (CHANCE)¿Quién no escucha una canción de Alejandro Sanz y le lleva a un momento determinado de su vida, y hasta es capaz de sentir lo que por aquel entonces llevaba en lo más profundo de su interior? Nadie, o más bien pocos. El artista tuvo claro desde joven que lo suyo era la música, la guitarra, los escenarios y el micrófono* y no se equivocó. Ahora, es uno de los cantantes más privilegiados de nuestro país, siendo el número uno nacional e internacionalmente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 18 (CHANCE)¿Quién no escucha una canción de Alejandro Sanz y le lleva a un momento determinado de su vida, y hasta es capaz de sentir lo que por aquel entonces llevaba en lo más profundo de su interior? Nadie, o más bien pocos. El artista tuvo claro desde joven que lo suyo era la música, la guitarra, los escenarios y el micrófono* y no se equivocó. Ahora, es uno de los cantantes más privilegiados de nuestro país, siendo el número uno nacional e internacionalmente.



Hoy, el músico celebra la llegada de los 52 años y lo hace con una forma física envidiable. Y es que como ya sabemos, el artista se cuida diariamente para conservar la forma física, además de entrenar esa calidad voz que en muchas ocasiones nos invita a viajar por el sur de nuestro país.



Tras un divorcio bastante complicado en el que la polémica estaba servida día sí y día también con su exmujer, Raquel Perera, parece que los dos consiguieron llegar a un acuerdo y ahora reina la paz. Sobre todo por las terceras personas que hay entre ambos, que al fin y al cabo son lo más importante.



Ahora, vive de nuevo enamorado y es que aún en los tiempos en los que Alejandro ha disfrutado de la soltería, siempre le hemos visto con ese brillo en la mirada, porque así es él, sino tiene ese sentimiento que le quema por dentro no puede vivir. Rachel Valdés, una joven que ha conseguido encontrar la felicidad al lado del artista y que juntos forman un tándem de lo más especial.



De esta manera, Alejandro Sanz cumple 52 años alejado de la polémica, enamorado y siendo uno de los artistas nacionales más consolidados en el terreno musical. Y es que así es él, a veces se eleva, da mil volteretas, poniendo el mundo al revés con sus letras.