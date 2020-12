Sarah Bouhaddi, mejor guardameta de 2020

EFE/EPA/Valeriano di Domenico

Redacción deportes, 17 dic (EFE).- Sarah Bouhaddi, el 'muro' del Olympique Lyon y de la selección francesa, ha sido galardonada con el premio The Best a la mejor guardameta de 2020.

La arquera nacida en Cannes hace 34 años es la titular indiscutible en el rey absoluto de la máxima competición continental, el Lyon, así como en su equipo nacional.

Ha ganado este año, a parte de su quinta Champions consecutiva -la séptima en su carrera- la liga y la Copa francesas, y es considerada la mejor guardameta del mundo en los últimos años.

"Es un hermoso premio, la verdad es que es una sorpresa porque había dos grandes rivales, Jugar en el Olympique Lyon es una gran responsabilidad, hago lo máximo para mantenerme en forma, pero tengo mucha gente a mi lado para mejorar. Agradezco este galardón porque en las condiciones actuales no es fácil jugar al fútbol y a mi equipo y a mi familia", indicó Bouhaddi.

Quiso, así mismo, tener un recuerdo para Gerard Houllier, extécnico entre otros equipos del Liverpool fallecido hace unos días, "que es parte de la historia de la familia del Lyon".