Retrospectiva 2020: un año que obligó al deporte a reinventarse

SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba del trofeo de la Copa América2. Primer plano de placas con los países campeones de la Copa América MÚNICH, BAVARIA, ALEMANIA27 DE OCTUBRE DE 2016FUENTE: SID 3. Paneo de izquierda a derecha del logo de UEFA al trofeo de la Euro 2020 TOKIO, JAPÓN15 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 4. Travelling de un hombre interpretando al primer corredor en llevar la llama DORTMUND, RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, ALEMANIA16 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Paneo de abajo a arriba de la entrada a un estadio cerrado PARÍS, FRANCIA10 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Primer plano de una puerta cerrada en el Parque de los Príncipes MÖNCHENGLADBACH, RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA, ALEMANIA21 DE ABRIL DE 2020FUENTE: SID 7. Primer plano de figuras con las fotos de los hinchas en un estadio PARÍS, FRANCIA23 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 8. Primer plano de balones entrando a la canasta MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS6 DE JUNIO DE 2013FUENTE: AFP 9. Foto de David Stern, excomisionado de la NBA LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS26 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general de fanáticos de Los Angeles Lakers reunidos alrededor de velas11. Primer plano de un gorro de Los Angeles Lakers sobre una pelota, rodeados de velas12. Primer plano de un retrato de Kobe Bryant13. Paneo de arriba hacia abajo de un hombre con una camiseta de Los Angeles Lakers dejando una ofrenda LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS31 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Plano picado de flores en un memorial de Kobe Bryant afuera del STAPLES Center LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS26 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 15. Primer plano de un homenaje a Kobe Bryant en el STAPLES Center LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS31 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio de camisetas de Kobe Bryant en cada asiento EL SEGUNDO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS27 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 17. Plano medio de LeBron James18. Primer plano de Lebron James y sus compañeros NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS27 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Primer plano del logo de la NBA a la entrada de su sede20. Plano general de la entrada al edificio olímpico21. Primer plano del logo de la NBA en la entrada de la tienda oficial22. Paneo de abajo a arriba del logo de la NBA en la entrada de la tienda oficial23. Paneo de arriba hacia abajo de la entrada a la tienda oficial de la NBA24. Plano contrapicado de personas pasando por la tienda25. Plano medio del logo de la NBA LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS22 DE OCTUBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 26. Plano medio de Kawhi Leonard27. Plano medio de Anthony Davis PARÍS, FRANCIA23 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 28. Travelling de Giannis Antetokounmpo entrenando LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS11 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 29. Plano medio de fanáticos con una réplica del trofeo de campeón30. Plano medio de una fanática dedicándole el triunfo a la hija de Kobe Bryant31. Travelling de fanáticos celebrando frente a la cámara32. Plano medio de humo púpura y dorado LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS27 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 33. Plano medio de fanáticas de Los Angeles Dodgers abrazándose y saltando al final del partido34. Plano medio de fanáticos de los Dodgers celebrando en un bar35. Plano general de fanáticos de los Dodgers celebrando en la calle36. Plano medio de fanáticos de los Dodgers celebrando frente a la cámara37. Plano medio de fanáticos con una bandera de "LA" FINALE LIGURE, ITALIA19 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 38. Paneo de derecha a izquierda de dos jóvenes jugando al tenis en sus terrazas ROMA, ITALIA17 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 39. Cambio de foco de puertas cerradas del Estadio Olímpico de Roma PARÍS, FRANCIA10 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 40. Primer plano de un candado frente al estadio del PSG MINSK, BIELORRUSIA28 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 41. Plano general de fanáticos mirando un partido en Bielorrusia MANAGUA, NICARAGUA15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 42. Plano medio de los jugadores del Jalapa FC (verde y blanco), los árbitros y los jugadores del Managua (azul) entrando al campo43. Plano general de los jugadores del Jalapa FC (verde y blanco), los árbitros y los jugadores del Managua (azul) en el campo VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA10 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 44. Plano medio de fanáticos del Valencia cantando mientras miran un partido en una pantalla gigante45. Plano medio de fanáticos del Valencia cantando46. Plano medio de fanáticos celebrando VALENCIA, COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA9 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 47. Plano medio de fanáticos del Atalanta con banderas48. Plano general de fanáticos del Atalanta con una bandera49. Plano medio de fanáticos cantando y saltando LISBOA, PORTUGAL13 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 50. Primer plano de un inflable del trofeo de la Liga de Campeones51. Paneo de abajo a arriba de un inflable del trofeo de la Liga de Campeones52. Plano general de un inflable del trofeo de la Liga de Campeones LISBOA, PORTUGAL17 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 53. Plano medio de la entrada a la cancha LISBOA, PORTUGAL14 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: POOL 54. Foto de Thomas Mueller celebrando junto a sus compañeros del Bayern Munich55. Foto de jugadores del Bayern Munich celebrando56. Foto de Robert Lewandowski celebrando un gol57. Foto del portero del Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, luego del octavo gol del Bayern Munich58. Foto de Philippe Coutinho celebrando el séptimo gol del Bayern Munich59. Foto de Lionel Messi durante el partido LISBOA, PORTUGAL23 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: POOL 60. Foto Bayern Munich's French midfielder Corentin Tolisso (C), Bayern Munich's German forward Thomas Mueller (R) and teammates celebrate after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. LISBOA, PORTUGAL23 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: POOL 61. Foto de jugadores celebrando con el trofeo LISBOA, PORTUGAL23 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: POOL 62. Foto Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer (C) and teammates celebrate with the trophy after winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. SAN SEBASTIÁN, PAÍS VASCO, ESPAÑA30 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: POOL 63. Foto de jugadoras del Lyon celebrando tras ganar la Liga de Campeones femenina64. Foto de jugadoras del Lyon celebrando tras ganar la Liga de Campeones femenina65. Foto de jugadoras del Lyon celebrando tras ganar la Liga de Campeones femenina LUQUE, PARAGUAY17 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 66. Paneo de arriba hacia abajo del Centro de Convenciones de la Conmebol BUENOS AIRES, ARGENTINA28 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 67. Paneo de izquierda a derecha de jugadores de Boca Juniors durante el entrenamiento68. Plano general de jugadores de Boca Juniors durante el entrenamiento LUQUE, PARAGUAY17 DE DICIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 69. Plano general del Centro de Convenciones de la Conmebol70. Plano general del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez71. Primer plano del logo de la Copa Libertadores TOKIO, JAPÓN25 DE MARZO DE 2020FUENTE: AFPTV 72. Plano general de los anillos olímpicos frente al nuevo Estadio Olímpico73. Cambio de foco de flores de cerezo a los anillos olímpicos74. Primer plano de los anillos olímpicos75. Plano medio de anillos olímpicos en el museo olímpico76. Plano medio de una estatua de Pierre de Coubertin77. Plano general de los anillos olímpicos y una estatua de Pierre de Coubertin TOKIO, JAPÓN22 DE JULIO DE 2018FUENTE: AFPTV 78. Plano medio de las mascotas de Tokio 2020 junto a un grupo de niños 79. Paneo de derecha a izquierda de las mascotas de Tokio 2020 junto a un grupo de niños MÚNICH, BAVARIA, ALEMANIA27 DE OCTUBRE DE 2016FUENTE: SID 80. Zoom in de autoridades durante la gira del trofeo de la Euro 2020 BOGOTÁ, COLOMBIA26 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 81. Plano general de autoridades posando con el trofeo PARÍS, FRANCIA21 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 82. Primer plano de una red y los asientos de fondo CIUDAD DEL CABO, WESTERN CAPE, SUDÁFRICA7 DE FEBRERO DE 2020FUENTE: AFPTV 83. Plano medio de Roger Federer y Rafael Nadal durante una conferencia de prensa84. Plano medio de Roger Federer firmando autógrafos PARÍS, FRANCIA21 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 85. Primer plano de asientos86. Primer plano de una cancha de tenis WIMBLEDON, GREATER LONDON, REINO UNIDO23 DE JUNIO DE 2014FUENTE: AFPTV 87. Primer plano del logo de Wimbledon PARÍS, FRANCIA21 DE MARZO DE 2019FUENTE: AFPTV 88. Plano medio de asientos NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS16 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 89. Primer plano del lugar donde se disputa el US Open BELGRADO, SERBIA13 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 90. Primer plano de Novak Djokovic BELGRADO, SERBIA14 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 91. Paneo de izquierda a derecha de Novak Djokovic caminando para saludar a los fanáticos92. Primer plano de Novak Djokovic saludando a los fanáticos BELGRADO, SERBIA22 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 93. Paneo de abajo a arriba de la camiseta de Novak Djokovic a su cara94. Primer plano de Novak Djokovic durante una conferencia de prensa BELGRADO, SERBIA12 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 95. Plano medio de Dominic Thiem sirviendo96. Plano medio de Dominic Thiem y Alexander Zverev saludándose tras una práctica97. Plano medio de Thiem y Zverev dejando la cancha juntos PARÍS, FRANCIA23 DE MAYO DE 2019FUENTE: AFPTV 98. Plano medio de Rafael Nadal entrenando99. Plano medio de Rafael Nadal entrenando PARÍS, FRANCIA11 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFP 100. Foto de Rafael Nadal tras ganar Roland Garros101. Foto de Rafael Nadal tras ganar Roland Garros102. Foto de Novak Djokovic celebrando tras un punto BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIA9 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: TENNIS AUSTRALIARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 103. Plano general de Ashleigh Barty entrenando104. Paneo de abajo a arriba de Ashleigh Barty entrenando105. Plano medio de Ashleigh Barty entrenando106. Primer plano de Ashleigh Barty entrenando107. Plano medio de Ashleigh Barty entrenando HONG KONG, CHINA8 DE OCTUBRE DE 2018FUENTE: AFPTV 108. Plano general de Naomi Osaka firmando un autógrafo109. Primer plano de Naomi Osaka PARÍS, FRANCIA10 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFP 110. Foto de Sofia Kenin e Iga Swiatek con sus trofeos tras la final de Roland Garros SÍDNEY, AUSTRALIA3 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 111. Zoom out de jugadores de la selección argentina de rugby entrenando112. Plano medio de jugadores entrenando113. Paneo de izquierda a derecha de los miembros del equipo abrazados114. Plano panorámico de los miembros del equipo abrazados115. Plano panorámico de jugadores entrenando116. Primer plano de una pelota de rugby y jugadores entrenando ESTAMBUL, TURQUÍA15 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: POOL 117. Foto de Lewis Hamilton en su auto tras ganar el Gran Premio de Turquía118. Foto de Lewis Hamilton celebrando tras ganar el campeonato de pilotos de la Formula 1119. Foto de Lewis Hamilton celebrando con el trofeo NÜRBURGRING, RHEINLAND-PFALZ, ALEMANIA11 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: POOL 120. Foto de Lewis Hamilton con una mascarilla que dice "Black Lives Matter" PARÍS, FRANCIA9 DE JUNIO DE 2016FUENTE: AFPTV 121. Plano medio de Diego Maradona y Pelé llegando a un partido amistoso122. Primer plano de Diego Maradona y Pelé posando123. Plano medio de Diego Maradona y Pelé abrazándose LA PLATA, ARGENTINA8 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 124. Primer plano de Diego Maradona y el equipo de Gimnasia La Plata posando para fotografías125. Plano panorámico de Diego Maradona caminando con los jugadores mientras los fanáticos cantan LA PLATA, ARGENTINA15 DE SEPTIEMBRE DE 2019FUENTE: AFPTV 126. Paneo de derecha a izquierda de Diego Maradona llegando a la conferencia de prensa127. Plano general de Diego Maradona durante una conferencia de prensa128. Plano medio Diego Maradona en conferencia de prensa BELLA VISTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 129. Paneo de derecha a izquierda del coche fúnebre trasladando a Maradona arribando al cementerio NÁPOLES, CAMPANIA, ITALIA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 130. Plano medio de un hombre besando la imagen de Maradona131. Primer plano de tributos a Maradona afuera del estadio ahora llamado Diego Maradona CALCUTA, BENGALA OCCIDENTAL, INDIA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 132. Plano medio de una efigie de Maradona PEKÍN, CHINA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 133. Travelling de un fanático con una camiseta de Maradona inclinándose en señal de respeto134. Plano medio de una réplica de la Copa del Mundo y una foto de Maradona BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA29 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFP 135. Foto de Lionel Messi dedicando un gol a Diego Maradona con una camiseta que usó en Newell's Old Boys MÉXICO, MÉXICO22 DE JUNIO DE 1986FUENTE: AFP 136. Foto de Diego Maradona eludiendo a los jugadores ingleses para marcar el segundo gol ante Inglaterra en el Mundial 1986 MÉXICO, MÉXICO25 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFP 137. Foto de Diego Maradona levantando la Copa del Mundo BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 138. Plano medio de un hombre estallando en llanto y gritando "¿por qué Diego, por qué?" TIGRE, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA25 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 139. Plano medio de una mujer llorando con un libro sobre Diego Maradona BUENOS AIRES, ARGENTINA25 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 140. Plano general de fanáticos cantando141. Plano medio de fanáticos cantando frente al Obelisco de Buenos Aires142. Plano medio de fanáticos frente al altar de Maradona143. Plano general de un fanático de Diego Maradona arrodillado frente al altar144. Primer plano de un fanático de Diego Maradona arrodillado frente a su altar BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 145. Plano general del exterior de la Casa Rosada 146. Imágenes aéreas de fanáticos esperando para entrar a Casa Rosada BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: REDRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 147. Plano general de un fanático lanzando una camiseta al ataúd de Maradona MÉXICO, MÉXICO22 DE MAYO DE 1986FUENTE: AFP 148. Foto de Diego Maradona dominando una pelota con su cabeza ZÚRICH, SUIZA25 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFP 149. Foto de Diego Maradona durante una ceremonia