La nueva generación: ¿Qué consola comprar?

Para los gamers empieza una nueva era: Con la Playstation 5 (PS5), la Xbox Series X y la Xbox Series S salen al mercado nuevas consolas. La decisión de cuál comprar no es sencilla. Aquí una ayuda: ¿Qué tienen en común las consolas? La característica significativa de esta generación de consolas son los discos duros SSD. De esta manera, se reducen drásticamente los tiempos de carga. Las consolas se inician y los juegos se cargan más rápidamente, en parte en la mitad o un tercio del tiempo en comparación a sus antecesores. En el futuro, eso también podría modificar los juegos. Porque los tiempos de carga ya no deben ocultarse tanto, por ejemplo, con puertas que se abren lentamente o pasillos estrechos por los que se abren paso los personajes. Lógicamente las consolas traen también más potencia gráfica. Los nuevos chips posibilitan resoluciones y frecuencias de repetición de imágenes más elevadas. Eso permite efectos de luces más bonitos y reflejos más realistas. Ambas consolas vienen en dos versiones. ¿Cuáles son las diferencias? Las dos versiones de la Playstation 5 se diferencian solo en el reproductor blu-ray UHD 4K y a raíz de eso, en el precio. La mayor inversión, sin embargo, puede valer la pena, dado que las "Digital Edition" no pueden reproducir juegos viejos. A cambio, el aspecto sin reproductor es algo más atractivo porque es más simétrico. En el caso de la Xbox hay más diferencias. Además de que no tiene reproductor, la Series S en comparación a la Series X tiene solo la mitad de espacio de memoria (512 gigabyte) y menos capacidad de cálculo. Por eso, las resoluciones en este caso son menores. La Series S es apropiada sobre todo para jugadores con pantallas más pequeñas y juegos que utilicen menos recursos. O como segunda consola. ¿Qué consola tiene la mayor potencia? Solo por equipamiento y cifras: la Xbox Series X llega a 12,15 teraflops de rendimiento gráfico, según Microsoft. La PS5, en cambio, según Sony, llega a 10,28 teraflops. También los procesadores son más rápidos en la Series X y con 1 terabyte tiene el mayor espacio de memoria. Pero esas son solo cifras. Más importante es cómo utilizan las consolas esa potencia. Los primeros test, entre ellos de "Digital Foundry", sugieren que la Xbox Series X y la PS5 son muy parecidas en su desempeño. ¿Dónde hay mejores juegos? Ese es, por ahora, el punto débil de esta generación. Casi todos los juegos para las nuevas consolas existen también para sus antecesores PS4 y Xbox One. Hasta el momento lo único exclusivo son los juegos instalados de fábrica en la PS5 "Astro's Playroom" y el remake "Demon's Souls". También muchos juegos que saldrán en los próximos meses podrán usarse también en las consolas anteriores. Los fabricantes quieren puntuar con la compatibilidad descendente. En todas las consolas se pueden hacer funcionar los juegos de las anteriores. En la PS5 funcionan casi todos los juegos para la PS4. Muchas veces incluso se pueden trasladar los estados de juego. En la Xbox retroceder parcialmente hasta la primera generación. En la selección de juegos pueden ayudar las suscripciones digitales. Xbox apuesta todo al Game Pass. Incluye todos los juegos exclusivos de Xbox inmediatamente después de su publicación. En el futuro, seguramente también los blockbuster de los recientemente adquiridos estudios Bethesda. Por un precio ligeramente superior, el Game Pass Ultimate ofrece de manera adicional otras características como el modo multijugador en línea y juego en la nube así como los juegos contenidos en el abono "EA Play", entre ellos los juegos de las series "Fifa", "Need For Speed" y "Battlefield". Una oferta similar, aunque con juegos menos actuales, es Playstation Now (PS Now). PS Now es promocionado de forma menos agresiva por Sony, pero con 600 juegos tiene un catálogo impresionante. Casi la mitad de ellos son juegos de la PS4. ¿Qué importancia tiene el mando? Mientras que el mando de la Xbox permaneció casi sin alteraciones, la PS5 tiene un control nuevo llamado DualSense. No solo se ve diferente, sino que también internamente lo es. El control ofrece un feedback táctil muy especial, como se demuestra en el juego "Astro's Playroom". Por ejemplo, hay una parte en la que uno rueda con una bola sobre diferentes superficies: arena, rocas, barro. Y las vibraciones del mando se modifican de acuerdo a cada una. Además, los gatillos posteriores ofrecen resistencia. Eso es difícil de explicar, pero le da a los juegos una nueva manera de experimentarlos. La pregunta es qué tanto estas características realmente serán utilizadas en los futuros juegos. ¿Qué consola habría que comprar entonces? Eso es menos una cuestión de la tecnología que del ecosistema. En la PS5 hay una nueva sensación de juego con el mando "DualSense" y regularmente juegos importantes y exclusivos. Las Xbox tienen las ofertas más económicas, sobre todo con el abono Game Pass. Pero lo que no hará daño a nadie es esperar un tiempo. Porque sobre todo quien ya tiene los antecesores de ambas consolas tiene solo pocas ventajas. Es bueno tener tiempos de carga más breves, una representación más fluida y una gráfica más bonita. Pero contenidos realmente nuevos casi no hay en las nuevas consolas. Muchos de los juegos nuevos también pueden ser usados en los dispositivos anteriores. dpa