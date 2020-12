Ana Obregón nos encoge el corazón compartiendo el sueño en el que pensó que Aless había regresado

10/06/2020 Ana Obregón, en una imagen de archivo. MADRID, 8 (CHANCE) Cuando apenas quedan tres semanas para la reaparición pública de Ana Obregón presentando, al lado de Anne Igartiburu, el programa de las Campanadas de Fin de Año en La 1, la bióloga ha vuelto a recordar a través de sus redes sociales y con un desgarrador mensaje, a Aless Lequio. La actriz, encogiéndonos completamente el corazón, ha confesado que soñó con que su hijo y su mascota Luna - un Golden Retriever que falleció tres semanas después que su joven dueño - volvían a casa y todo lo que ha vivido en los últimos meses era tan sólo una pesadilla de la que, afortunadamente, había despertado. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Cuando apenas quedan tres semanas para la reaparición pública de Ana Obregón presentando, al lado de Anne Igartiburu, el programa de las Campanadas de Fin de Año en La 1, la bióloga ha vuelto a recordar a través de sus redes sociales y con un desgarrador mensaje, a Aless Lequio. La actriz, encogiéndonos completamente el corazón, ha confesado que soñó con que su hijo y su mascota Luna - un Golden Retriever que falleció tres semanas después que su joven dueño - volvían a casa y todo lo que ha vivido en los últimos meses era tan sólo una pesadilla de la que, afortunadamente, había despertado.



Mostrando la última fotografía que Ana hizo a Aless con su perrita, la actriz ha compartido su sueño más feliz. "Anoche me dormí mirándola con los ojos humedecidos. Soñé por primera vez contigo desde tu partida. Entrabas en mi cuarto como cada mañana a darme los buenos días con Lunita ladrando", ha comenzado desvelando que, en su ensoñación, su hijo le decía "Mami he vuelto, estoy aquí", mientras ella le "abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad. Era todo tan real...". Sin embargo, "entonces me desperté y empezó el día, otra vez la pesadilla disfrazada de realidad. De nuevo estaba flotando en una eterna "Nada". Y es que así define la presentadora cómo es su vida sin Aless: "¿Será que la vida se convirtió para mi en una pesadilla y el sueño en mi vida?". La propia Ana asegura que "no lo sé", pero no duda en confesar que "no veo la hora de que llegue la noche para soñar y así poder vivir y volverte a abrazar".



Una reflexión que emociona y encoge el corazón a partes iguales y que, pese a que la actriz está intentando continuar con su vida y mostrar la mejor de sus sonrisas, evidencia que la vida sin Aless difícilmente volverá a tener sentido para ella.



Rostros conocidos como Rosa Benito, Alba Carrillo o Arancha de Benito han comentado la publicación y, con bonitos mensajes de ánimo, han transmitido a Ana su apoyo y su cariño en este momento tan duro de su vida, cuando están a punto de cumplirse siete meses del fallecimiento de Aless.