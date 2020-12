Edurne nos desvela sus planes para su primera Navidad embarazada

03/12/2020 EDURNE EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS



MADRID, 6 (CHANCE)



Edurne anunciaba hace unos días por sus redes sociales la gran noticia de su embarazo, el primero de su vida junto con David De Gea. Los dos tortolitos subían a sus perfiles una fotografía de lo más entrañable con un micrófono, un guante del portero y un chupete para anunciar a todos los seguidores la buena noticia. Ahora, la cantante nos ha confesado los planes que tiene de ahora en adelante y cómo va a pasar esta Navidad tan especial.



"La Navidad seguramente no la pueda pasar con mi familia porque yo vivo fuera de España y por mis abuelos las reuniones de mucha gente que nos están recomendando no hacer, al final creo que pondré mi ordenador, conectaré con toda la familia, haré muchas ventanitas y por lo menos brindar con la cámara" confiesa la artista y es que desgraciadamente las restricciones van a afectar a muchos ciudadanos este año que no podrán juntarse con sus seres queridos.



Si tiene que pedir un deseo para el año que viene, lo tiene claro: "Evidentemente lo que pido es que se acabe ya este virus, que termine, que con la vacuna o con lo que sea pero que termine y que podamos volver a la normalidad. Que podamos abrazar a los nuestros, besarnos, los conciertos que la gente pueda ir con tranquilidad de darlo todo, es lo más importante hoy en día, al final es muy complicado pero hay que tener esperanzas, ser positivos y seguro que el 2021 lo conseguiremos y volveremos a la normalidad, poco a poco".



Sobre la comparación que hacen con Maria Carey, comenta: "Es todo un orgullo y un lujo que me consideren la María Carey de las Navidades. Estoy feliz, disfruto mucho la navidad, soy muy familiar, este año no será muy familiar, la celebraré aunque sea con mi pareja. Es un tema que me apetecía mucho hacer desde hace tiempo, me encantan los villancicos, los temas navideños y este año como ha sido un año diferente, por qué no sacar un tema que tenga esa esencia de navidad, que sea positivo y que pueda alegrar a la gente. Surgió así y no me esperaba tan buen recibimiento, muy contenta, espero que no sea solo este año".