Romual Wadagni jura como presidente de Benín

El presidente electo de Benín, Romual Wadagni, ha jurado su cargo este domingo en el Palacio de Congresos de Cotonú, oficializando así su asunción de la Presidencia de la República algo más de un mes después de ganar las elecciones presidenciales, a las que se presentó tras ejercer como ministro de Economía, con un porcentaje de los votos superior al 94%, lo que le otorgó la victoria en la primera vuelta.

Wadagni ha jurado el cargo de presidente prometiendo defender la ley fundamental, velar por los intereses del país y preservar la unidad nacional, de acuerdo a la ley beninesa, ante la presencia de los exmandatarios Nicéphore Soglo y Thomas Boni Yayi, así como de miembros del último gabinete, según ha recogido el diario beninés 'La Nouvelle Tribune'.

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De hecho, la ceremonia ha sido escenario del traspaso de poder del presidente saliente, Patrice Talon, quien días antes se despedía del cargo tras diez años al mando en los que su ahora sucesor dirigió la cartera de Economía y Finanzas.

Observado como tecnócrata y continuista del crecimiento económico de Benín del que ha sido partícipe en la última década, Wadagni buscará avanzar en esa misma senda, si bien en su discurso inaugural ha subrayado que, pese a que la mejoría económica "es un hecho", "el crecimiento nacional solo tiene sentido cuando se hace visible en la vida cotidiana de las personas, cuando un joven encuentra una oportunidad en su propia comunidad".

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Además, ha reconocido "la amenaza del terrorismo" a la que se enfrenta la "subregión", en alusión al avance de grupos terroristas y, particularmente, yihadistas en el Sahel, muy próximo al golfo de Guinea en el que se ubica el país. Al respecto, el nuevo mandatario beninés ha querido "reiterar la disposición" de su Gobierno "a actuar en conjunto para superar este flagelo".

ANUNCIA LA FORMACIÓN DE SU NUEVO GOBIERNO

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Poco después de la toma de posesión, Wadagni ha firmado el decreto por el que ha constituido su primer equipo gubernamental, integrado por veintidós ministros y tres viceministros, además del secretario general del Gobierno, Wilson Gakpéto.

En cuanto al reparto de carteras, el nuevo presidente beninés ha elegido como su sucesor en su antigua cartera a Aristide Médenou, quien había ejercido bajo el mando de Wadagni como director general de Economía.

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Asimismo, Yvon Détchénou continuará en el Ministerio de Justicia, cuyo liderazgo ya ejerció en los últimos años de Talon, y Corinne Amori Brunet estará a la cabeza de Asuntos Exteriores tras ejercer como embajadora de Benín en Francia y como delegada permanente del país ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Otro nombramiento destacado es el de Djibril Mama Cissé, que dirigirá el Ministerio del Interior tras varios años en diferentes posiciones de responsabilidad en las fuerzas de seguridad del país, así como el del nuevo ministro de Energía, el ingeniero Édouard Dahome, quien en los últimos tiempos ejercía como presidente de la Autoridad Reguladora de Electricidad de Benín, tras un período de menos de un año como secretario de Estado de Energía.

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