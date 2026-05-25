El presidente de Serbia avanza que podría presentar "en breve" su dimisión

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha apuntado este domingo a la posibilidad de presentar su dimisión "en breve", al tiempo que ha restado importancia a la magnitud de las protestas estudiantiles contra su propio Gobierno celebradas en la noche de este pasado sábado en Belgrado, las cuales acabaron con 23 detenidos y daños materiales.

"Es posible que presente mi dimisión en breve", ha manifestado Vucic en declaraciones recogidas por la cadena N1, en el marco de una visita a China que se extenderá desde este domingo, 24 de mayo, hasta el día 28. No obstante, su mandato presidencial no expira hasta el próximo año 2027.

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A renglón seguido, el mandatario se ha referido a las protestas estudiantiles llevadas a cabo en la plaza Slavija de Belgrado, calificándolas de "vacías", no especialmente numerosas y cuyos contenidos, ha opinado, no estaban "bien diseñados".

Cabe recordar que los estudiantes llevan en pie de guerra contra el Gobierno desde noviembre de 2024, a raíz del colapso de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, que acabó con la vida de 16 personas. Descontentos con las respuestas del Gobierno, estos salieron en masa a las calles e incluso forzaron en abril del año pasado la dimisión del entonces primer ministro --y precisamente antiguo alcalde de Novi Sad--, Milos Vucevic.

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