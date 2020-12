Gobierno y artistas de Cuba persisten en diferencias que impiden diálogo

repite con meción BPT ///La Habana, 5 Dic 2020 (AFP) - El gobierno de Cuba y los artistas persistieron el viernes en las diferencias que llevaron a la ruptura del diálogo que iniciaron hace una semana tras una histórica movilización.Al Ministerio de Cultura (Mincult) le "interesa discutir con la mayoría de las personas (artistas) que permanecieron en las afueras del ministerio" el día de la movilización, pero "no vamos a darle legitimidad a los que quieren dañar este país", dijo en conferencia de prensa su viceministro, Fernando Rojas."Sólo renunciaremos a los que sean incorregiblemente reaccionarios", agregó, citando una frase de un famoso discurso de Fidel Castro en 1961.En un comunicado divulgado en la mañana, el Mincult anunció su rechazo a discutir sobre la libertad de expresión "con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios"."Con los mercenarios no nos entendemos", aseguró el ministerio en el texto, apelando a la fórmula que utilizan las autoridades comunistas para desacreditar a los disidentes como agentes de Washington.Pero "siguen abiertas las oportunidades de diálogo" con los "que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana", agregó. - "Intolerancia general" - En una declaración que publicó en Facebook, el grupo de artistas exige "el derecho a tener derechos", y apuesta "por un diálogo de reconciliación que pueda saldar nuestras diferencias".Sin embargo, subrayó que la "condición primera" para continuar el diálogo es "el necesario reconocimiento del derecho a la libertad política". "Esto se ha convertido en un acto de intolerancia general, de quién es más fuerte y quien tiene más poder", opinó el cineasta Juan Pin Vilar, miembro del grupo negociador de los artistas, en declaraciones a la AFP. "Así no se va a llegar a ningún lugar", apuntó.Continuar dialogando esta semana fue uno de los principales acuerdos alcanzados la noche del 27 de noviembre, al término de una manifestación poco común de unos 300 artistas frente a la sede del Ministerio de Cultura que duró 15 horas.En Cuba, la autorización para manifestarse se emite sólo en circunstancias excepcionales. Cuando las voces críticas anuncian su intención de reunirse públicamente, un importante despliegue policial desalienta cualquier encuentro. - "Un ultimátum absurdo" -Pero esta vez, los artistas se reunieron de forma espontánea, mediante llamados difundidos en las redes sociales, en una isla donde la internet móvil llegó a finales de 2018.Sorpresivamente, el Mincult aceptó recibir una representación de 30 manifestantes, cuyas principales demandas fueron libertad de creación y de expresión, derecho al disenso y el fin de la represión y el hostigamiento contra los artistas independientes.Sin embargo, al día siguiente el gobierno subió su tono, denunciando un complot de Estados Unidos.En el comunicado, el ministerio dice haber recibido el jueves "un correo insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos, pretende imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar".Rojas lo calificó como "un ultimátum absurdo e inaceptable".El grupo también reclama la participación en la mesa de diálogo del presidente Miguel Díaz-Canel, y de representantes de los ministerios de Justicia y del Interior.Su lista de participantes, reproducida por la cartera, incluye al artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del llamado Movimiento San Isidro (MSI), 14 de cuyos miembros se atrincheraron durante 10 días en una casa en La Habana, algunos de ellos en huelga de hambre, que fue allanada por la policía, desatando la manifestación frente al Ministerio de Cultura. - "27N" -Ahora reunidos bajo el emblema "27N" (27 de noviembre), los artistas denunciaron este viernes, incluso antes del anuncio oficial, el cambio radical de las autoridades y la "campaña de difamación" contra ellos estos últimos días.Algunos miembros de los 30 afirmaron que una fuerte presencia policial les impedía salir de sus casas y haber recibido amenazas por teléfono.Toda la semana, los medios estatales desmontaron ampliamente lo que denominan "la farsa de San Isidro", multiplicando los reportajes sobre supuestas acciones desestabilizadoras financiadas por Estados Unidos, como el descarrilamiento de un tren de carga en mayo de 2019.El sábado, la cancillería convocó al encargado de negocios estadounidense, Timothy Zúñiga-Brown, a quien acusó de injerencia "flagrante y desafiante". Las tensiones diplomáticas entre los dos países son fuertes desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha incrementado las sanciones para recrudecer el embargo vigente desde 1962.ka/cb/rd/dga -------------------------------------------------------------