Santiago Cabrera: "Las películas de Disney representaban algo muy inalcanzable"

Fotografía cedida Disney donde aparece Santiago Cabrera como Hugh y Isla Fisher como Mackenzie Walsh durante el rodaje de "Godmothered", la última cinta navideña de la factoría de Mickey Mouse. EFE/K.C. Bailey/Disney

Los Ángeles (EE.UU.), 3 dic. (EFE).- Es uno de los chilenos más exitosos en Hollywood, pero Santiago Cabrera nunca imaginó que grabaría una película de Disney hasta que llegó a sus manos el guion de "Godmothered" y comprobó que los tiempos también han cambiado para los cuentos de hadas.

"Me uní porque no era el típico cuento con un final de vivir y ser feliz para siempre", asegura el actor desde su residencia en Los Ángeles durante una entrevista con Efe por el estreno de la última cinta navideña de la factoría de Mickey Mouse.

Para Cabrera, los clásicos de Disney con los que muchos han crecido "representaban algo muy inalcanzable".

"Pero los tiempos han cambiado", define. Y Disney también.

En "Godmothered" el mítico estudio se ríe del poco interés que despiertan hoy en día las historias de fantasía más edulcoradas con una cinta en la que una hada madrina intentará que no se extinga su profesión, en la que ya nadie cree.

Para introducir a las hadas en el mundo adulto Disney hizo un fichaje seguro, Sharon Maguire, la directora de la mítica "Bridget Jones's Diary" (2001), quien ha sido la responsable de dar forma a este filme, que entre sus ambiciones está tomar el relevo de "Enchanted", la comedia autoparódica de 2007 en la que Amy Adams encarnaba a una princesa Disney que se perdía en el caos de Nueva York por un embrujo.

En la nueva película, Cabrera interpreta al compañero de trabajo (e interés romántico) de la protagonista, Mackenzie Walsh (Isla Fisher), una madre soltera que pasa por un mal momento hasta que se cruza con Eleanor (Jillian Bell), una hada madrina a punto de quedarse en el paro.

"Había un gancho adulto y buenos comediantes", afirma Cabrera.

Aunque quizás el motivo que impulsó del todo su decisión de sumarse al equipo fue hacer algo para que lo viera su hijo.

Hasta ahora, el chileno ha encadenado papeles en ficciones televisivas de renombre en Hollywood, como la exitosa "Heroes", "Big Little Lies", "Dexter" o "Merlín".

No obstante, para muchos su rostro va íntimamente ligado al del personaje de Cristóbal "Chris" Rios en la última serie de la franquicia "Start Trek: Picard", donde la escena en la que encadenaba expresiones típicas de Chile, en medio de la solemnidad de la ciencia-ficción causó sensación en su país.

"Tuvo buen impacto", recuerda entre risas.

"NO ESPERABA TERMINAR EN HOLLYWOD; ERA MUY IDEALISTA"

Lo curioso es que Cabrera, un hijo de diplomáticos que no vivió más de cinco años en el mismo país, nunca esperaba acabar en Los Ángeles y menos trabajar para Hollywood.

"Yo estudié teatro y actuación en una escuela clásica de Londres y pensaba que iba a dedicarme al teatro y al cine arte -recuerda-. Salí muy idealista".

Hasta que "de repente" terminó en la meca del cine comercial.

"No era algo que me esperaba, pero uno ve lo que es la batalla entre la industria y el arte... y se pone más realista", reconoce.

Al final, Cabrera y Disney han vivido el mismo proceso: Nunca imaginaron que trabajarían juntos, se volvieron más realistas y en el año 2020, el más duro de los que se recuerdan, ambos estrenan una película "familiar, fácil de digerir" para recuperar un poco la ilusión.