Fútbol.- Julen Lopetegui: "El Real Madrid siempre es peligroso y en esta situación incluso más"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró este viernes que el Real Madrid, su rival este sábado, "es incluso más peligroso" cuando se encuentra en situaciones delicadas como la que atraviesa en la actualidad, y por ello deberán estar "preparados para dar respuesta a la exigencia tan grande" tendrán delante.



"El Real Madrid siempre es peligroso y en estas situaciones incluso más. Siempre tiene respuesta para muchas situaciones y en estas se retroalimenta y es capaz de dar un nivel alto, y eso es lo que espero, un Real Madrid fuerte y que sin ninguna duda va a exigir nuestra mejor versión. En eso tenemos que estar centrados", expresó Lopetegui en rueda de prensa.



El preparador sevillista indicó que afrontan el encuentro "con la ilusión lógica" de lo que tienen "por delante" y de "poder competir por esos tres puntos tan importantes" ante un rival que ya saben "el nivel que tiene".



"Tenemos tres puntos por delante ante un gran equipo y esa es la importancia que le doy a cada partido, no le doy excepción a este. Somos conscientes de la importancia del rival y que ahora es mucho más peligroso por lo que tenemos que estar preparado para dar respuesta a la exigencia tan grande que nos va a proponer", reiteró.



El de Asteasu remarcó que el conjunto madridista es "absolutamente completo en todas las situaciones y alternativas de juego" y no le dio importancia a la posible baja de Sergio Ramos porque "juegue con quien juegue va a poner un equipo espectacular y grandioso sin ninguna duda".



Tampoco quiso valorar en exceso el futuro de Zinédine Zidane porque "son cosas más de la prensa que del mundo profesional". "No tengo una opinión para un lado u otro. Es un club muy bien dirigido y a las pruebas me remito con los éxitos que ha conseguido en los últimos años", indicó.



Lopetegui dejó claro que no está "pendiente" de lo que se haya podido decir sobre su apuesta para el duelo del pasado miércoles ante el Chelsea porque tiene que centrarse "en otras cosas más importantes" en las que centrarse como la visita madridista.



En este sentido, restó importancia a la goleada encajada ante el equipo inglés y prefirió usar el adjetivo "ilusión" antes que otro para el choque ante el actual campeón. "Jugamos cada tres o cuatro días y hay que estar preparado para pasar página rápido tanto en las situaciones positivas como las menos positivas. En las situaciones que ganamos como en las que no hay que pasar página rápido porque el calendario y las competiciones te lo exigen. La gente está ilusionada, motivada y con muchas ganas", subrayó.



"VACLÍK ESTARÁ APARTADO DE LOS CAMPOS UN TIEMPO"



"Ya hice una valoración el miércoles. El equipo que ponemos siempre lo hacemos pensando en ganar el partido y en gestionar muchas circunstancias que tenemos en el día a día, pero siempre afrontamos los partidos de la mejor manera posible", añadió ante las posibles críticas por su once.



Además, el técnico del Sevilla recalcó que "a los sevillistas se les echa de menos siempre". "Tenemos que tratar de intentar dar lo mejor por nosotros y por ellos porque aunque no estén, están de espíritu y alentando desde su casa y somos conscientes", comentó, recordando que no podrán contar con "esa pequeña ventaja de tener tu campo lleno y ese empuje extra".



Finalmente, Lopetegui confirmó que Tomas Vaclík está "lesionado" y que estará "apartado de los campos un tiempo", aunque no habló de un posible fichaje en la portería en el mercado invernal porque este queda "muy lejos", y también que Suso ya entrenó "con normalidad" y podría volver a tener minutos.