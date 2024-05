Las intervenciones monetarias son ineficaces incluso a la escala de Japón, dice Lawrence Summers

(Bloomberg) -- El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Lawrence Summers dijo que las intervenciones monetarias son ineficaces para modificar los tipos de cambio, incluso en la gran magnitud a la que se cree que lo ha hecho Japón recientemente.

“Dado el enorme tamaño de los mercados de capital, creo que la evidencia es razonablemente clara de que la intervención no funciona, ni siquiera a la escala a la que lo han hecho los japoneses”, declaró Summers en el programa Wall Street Week de Bloomberg Television, con David Westin. “Simplemente se ve desbordada por la gran magnitud de los flujos de capital del sector privado”.

El yen se encamina a su mejor semana frente al dólar desde 2022 después de posibles dos rondas de intervención por parte de las autoridades japonesas. El Banco Central de Japón probablemente gastó unos 9 billones de yenes esta semana, o casi US$60.000 millones al tipo de cambio actual, según un análisis de Bloomberg de las cuentas de la autoridad monetaria. Esto ocurrió después de que el yen cayera el lunes a su nivel más débil desde 1990.

“Las naciones tienden a intervenir cuando las monedas se han alejado mucho de los niveles normales”, y cuando eso sucede, “a veces se recuperan”, dijo. “Así que no quisiera suponer con confianza que el yen se devaluará más a partir de aquí; podría moverse en cualquier dirección”, señaló Summers, profesor de la Universidad de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg News.

El propio Summers supervisó intervenciones monetarias ocasionales durante su mandato en el Tesoro en los años 1990 y en 2000, cuando el Grupo de los Siete intervino para apoyar al euro.

“Si el yen se aprecia, lo atribuiré mucho más a la ‘recuperación’ que a la eficacia de la intervención”, explicó Summers.

También dijo que muchos observadores no están captando el impulso desinflacionario que proviene del tipo de cambio en EE.UU.

“El dólar está extremadamente fuerte en este momento” y “de hecho, no es solo que el dólar esté fuerte, sino que se está fortaleciendo”, dijo. “Eso imparte un sesgo desinflacionario a EE.UU.”.

Advirtió que este efecto podría disminuir, lo que se sumaría a los desafíos de las autoridades de la Reserva Federal para lograr que la inflación vuelva a su meta del 2%.

El “error” de Powell

“No creo que podamos contar con que esto continúe”, dijo sobre el fortalecimiento del dólar. “Esa es una de las razones por las que creo que la Fed está demasiado serena”.

Summers también reiteró su opinión de que la Reserva Federal no ha evaluado correctamente el grado de restricción de las tasas de interés, dos días después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señalara que, “con el tiempo”, el actual rango objetivo del 5,25% al 5,5% “será suficientemente restrictivo” para que la inflación vuelva al 2%.

“Creo que el presidente [de la Fed] está cometiendo un error si confía en que la política monetaria es significativamente restrictiva”, dijo Summers.

Si bien los datos del viernes mostraron que el crecimiento de las nóminas y los salarios se desaceleraron en abril, Summers señaló que previamente esta semana el índice de costos laborales resultó preocupante por lo alto.

Teniendo en cuenta todos los datos de la semana, hay pocos cambios en la sensación que había al inicio de la semana de que “lo más probable es que la Fed haga un pequeño o ningún recorte este año”, afirmó Summers.

