Adam Gase admite la falta de mejora de Sam Darnold bajo su dirección

En la imagen, el joven mariscal de campo Sam Darnold de los Jets de Nueva York. EFE/CJ Gunther/Archivo

Nueva York, 3 dic (EFE).- El entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, Adam Gase, admitió por primera vez este jueves, que el joven mariscal de campo Sam Darnold no ha conseguido alcanzar el nivel de juego que se esperaba bajo su dirección.

Gase dejo muy claro que para nada Darnold era el culpable de que el equipo todavía no haya conseguido un triunfo en lo que va de temporada y tenga la peor marca en la historia de los Jets (0-11).

"Fui contratado hace dos años para que Darnold creciese como jugador y se convirtiese en un ganador y hasta ahora no he podido conseguirlo, por lo que es mi responsabilidad y de nadie más", señaló Gase, que tiene marca de 7-20 desde que se hizo cargo del equipo.

Sus comentarios, que anteriormente habían sido de optimismo, podrían ser el adelanto de su salida del equipo cuando concluya la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Darnold no ha lanzado pase de touchdown en sus últimos 142 envíos, la racha más larga en activo de la NFL y si no logra uno de anotación en sus primeros ocho intentos del próximo domingo, será el único jugador en las últimas cinco temporadas en intentar 150 pases consecutivos sin lograrlo.

Nick Foles, actualmente con los Bears de Chicago, fue el último en conseguirlo (2015).

"Mi deber es seguir tratando de que se desarrolle y vea las cosas del modo en que necesita verlas y jugar del modo en que lo ha hecho en ciertos partidos", expresó Gase. "Necesitamos hacer las cosas bien a su alrededor, pero al mismo tiempo, depende de mí lograr que juegue mejor de lo que ha jugado".

Darnold tiene marca de 0-7 en la temporada como titular --se perdió cuatro partidos por una lesión en el hombro-- y ha conseguido armar solamente seis series de touchdown.

Además es el pasador con el menor índice de la NFL, con una marca de 64,0, la más baja de su carrera. Se ha ido cuatro partidos consecutivos sin un pase de touchdown, la sequía más larga para un mariscal de campo de los Jets desde Geno Smith, en el 2013.

Darnold, seleccionado tercero global en el sorteo universitario del 2018, viene de una actuación de dos interceptaciones ante los Dolphins de Miami Dolphins, pero espera revertir esa tendencia el domingo cuando los Jets se enfrenten a los Raiders de Las Vegas, en el MetLife Stadium ante Las Vegas Raiders en su campo del MetLife Stadium.

Su futuro es una enorme interrogante. Los Jets probablemente tendrán la primera o segunda selección global en el sorteo del 2021 de la NFL, y podrían elegir entre Trevor Lawrence de Clemson y Justin Fields de Ohio State, los dos mejores talentos del fútbol americano universitario.

Si el gerente general los Jets, Joe Douglas, decide seleccionar a uno de ellos, buscará traspasar a Darnold, a quien le resta un año en su contrato de novato.

Se espera que el monto por su quinto año opcional de contrato para el 2022 sea de unos 25 millones de dólares, completamente garantizados, un salario que luce prohibitivo e injustificado con los números que tiene en la actualidad.