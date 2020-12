Bruselas pide a España que mejore la protección de la tórtola europea

Vista de una t�rtola europea en la provincia de Ciudad Real. EFE/Beldad/Archivo

Bruselas, 3 dic (EFE).- La Comisión Europea (CE) pidió de nuevo este jueves a España que refuerce la protección de la tórtola europea, salvaguardando sus hábitats y garantizando la caza sostenible de esta especie, considerada vulnerable y "amenazada" en el país.

El Ejecutivo comunitario envió un dictamen motivado a España, el segundo paso en el procedimiento de infracción que abrió en 2019 por no haber tomado medidas en este sentido como exige la Directiva de Aves comunitaria.

España tiene dos meses para responder y, de no hacerlo, Bruselas podría llevar al caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

España acoge a más de la mitad de la población reproductora de tórtola europea, por lo que es un territorio de "importancia clave" para la conservación de la especie, indicó la Comisión en un comunicado.

Entre 1996 y 2006 la población de esta especie cayó un 40 % en España y "ahora se encuentra amenazada, en particular como resultado de las presiones de la agricultura y la caza, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad".

La tórtola europea, recuerda Bruselas, está considerada una especie vulnerable en las listas rojas de aves tanto europea como global.

La Directiva europea en la materia exige a los Estados de la UE garantizar que la tórtola tiene suficientes hábitats, que estos están protegidos con salvaguardas legales adecuadas y son gestionados de acuerdo con las necesidades ecológicas de estas especies, así como que solo se permita su caza cuando sea sostenible.

España no había tomado las medidas necesarias para dar estas garantías, por lo que la Comisión le abrió expediente en 2019 para que corrigiese el rumbo.

"Las autoridades españolas no han respondido satisfactoriamente y por lo tanto la Comisión ha enviado hoy un dictamen motivado a España. Si España no actúa en un plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el caso al TJUE", advirtió la institución.

El Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Biodiversidad Europea, adoptados recientemente, subrayan que es "crucial" para la UE frenar la pérdida de biodiversidad protegiéndola y restaurándola, recordó Bruselas.