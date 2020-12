Aznar: solo una oposición unida logrará el apoyo internacional contra Maduro

El expresidente del Gobierno Jos� Mar�a Aznar. EFE/ Fernando Villar/Archivo

Madrid, 2 dic (EFE).- El expresidente del Gobierno español José María Aznar advirtió este miércoles a la oposición venezolana de que sólo con una posición "unida y coherente" podrán lograr el apoyo internacional necesario para hacerle frente al "régimen" de Nicolás Maduro.

"La cohesión, coherencia y unidad de la oposición es fundamental; cuanto mayor sea ésta, mayor será la presión moral que se pueda hacer sobre la comunidad internacional”, aseguró Aznar en un debate organizado por Nueva Economía Fórum en el que también participaron el exalcalde metropolitano de Caracas y presidente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, y la presidenta del partido Vente Venezuela, María Corina Machado.

Los tres advirtieron de que el populismo radical de izquierdas se está extendiendo por toda Iberoamérica. "No solo es Venezuela; Venezuela es el 'hub'; miren lo que está consiguiendo la izquierda radical en Colombia, Ecuador, Chile", planteó Machado.

De hecho, según Aznar, "aquí en España pasan cosas de esas que se decía antes que no podían pasar, pues están pasando".

"Actualmente, el Gobierno de España está formado por personas de Podemos (socios de coalición con el Partido Socialista) que son manifiestamente partidarios del régimen dictatorial de Maduro, hay miembros del PSOE en el Gobierno claramente partidarios del régimen de Maduro; los socios del Gobierno son Bildu, antiguos terroristas, y ERC (independentistas catalanes) claramente partidarios de la continuidad de Maduro", señaló el expresidente español.

También advirtió que "cuando se abre un camino de deslegitimación, de debilitamiento institucional, de cuestionamiento democrático de un sistema, se abre un camino extremadamente peligroso. Y si los que abren ese camino tienen como modelo, han sido consejeros, cómplices, de los movimientos dictatoriales revolucionarios bolivarianos en Iberoamérica, es especialmente peligroso para España, y espero que los españoles se den cuenta de eso".

Por su parte, Ledezma y Machado explicaron que la oposición ha decidido no concurrir a las elecciones parlamentarias convocadas por Maduro para el próximo 6 de diciembre "porque no son elecciones, son una gran farsa".

Para Aznar, las próximos comicios "no son elecciones, son una mascarada, como lo son todos los procesos de diálogo" por ello deben ser recibidas con "un rechazo total y de ninguna manera pueden ser reconocidas por los países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo”.

En su opinión, "el proceso de cubanización del régimen venezolano es extremadamente rápido y supone un desastre económico de dimensiones extraordinarias que provoca enorme sufrimiento”.

Ante esa situación, "hay dos responsabilidades", subrayó Aznar, "la de los luchadores de la libertad de actuar unitariamente y con decisión y, segunda, la de la comunidad internacional, que no debe permitir que este régimen criminal consiga estabilizarse”.

Para ello, es fundamental, dijo, que se establezca un diálogo entre la nueva administración de Estados Unidos y Europa y eso solo se logrará si la oposición venezolana es capaz de unirse y presentarse ante Estados Unidos como "una sola fuerza en favor de la libertad y la democracia".

Es muy importante, consideró Aznar, que la oposición "haga un planteamiento unido y coherente a la nueva administración de Estados Unidos y ante la UE. Sin eso no se puede organizar en la comunidad internacional una voluntad de endurecer las sanciones, de no reconocer las elecciones y de hacer frente al régimen de Maduro”.

Y ante el impulso del populismo, "la presión internacional es fundamental y debe seguir funcionando con la máxima decisión”. Las sanciones “no solo deben mantenerse sino endurecerse y cumplirse”, concluyó el expresidente español.