Pemex ya no es activa en grupo climático de industria petrolera

(Bloomberg) -- Petróleos Mexicanos, la petrolera estatal de México, ya no es un participante activo en la mayor organización centrada en el clima dentro de la industria mundial de petróleo y gas.

En su informe anual publicado el miércoles, la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI, por sus siglas en inglés) mencionó solo 12 miembros, uno menos que el año anterior. Lanzada en 2014 en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el calentamiento global, OGCI tiene una lista de miembros activos que incluye a Saudi Aramco, China National Petroleum Corp. y Exxon Mobil Corp, entre otros; en conjunto, sus miembros son responsables del 28% de la producción de petróleo y gas.

“Pemex no ha abandonado OGCI. Sin embargo, la compañía no ha participado activamente en la iniciativa recientemente”, dijo un portavoz de OGCI. “Queremos tener cuidado de comunicar solo los compromisos y los informes de los miembros activos”. Un portavoz de Pemex declinó hacer comentarios.

El proyecto más grande de OGCI hasta la fecha ha sido establecer objetivos para la reducción de emisiones de dióxido de carbono y metano de sus empresas asociadas. También ha creado una rama de inversión que cuenta con 19 proyectos y emprendimientos destinados a ayudar a nuevas tecnologías bajas en carbono, algunas de las cuales también tienen como objetivo abordar las emisiones de la industria del cemento y el acero.

El informe de progreso más reciente del grupo muestra que el crecimiento en el gasto de sus miembros en iniciativas verdes se está desacelerando. En 2019, antes de que la pandemia de covid-19 golpeara al petróleo, los miembros gastaron solo US$800 millones más en tecnologías como la energía solar y la captura de carbono que el año anterior, en comparación con un aumento de US$1.200 millones en 2018.

Este año, muchos de los miembros de OGCI establecen metas para eliminar sus emisiones dentro de décadas. “Para lograr tales objetivos, BNEF cree que su gasto en bajas emisiones de carbono tendrá que aumentar sustancialmente”, escribió el analista de petróleo de BloombergNEF David Doherty.

La membresía de OGCI ha crecido ligeramente desde su lanzamiento, pero esta no es la primera vez que pierde un miembro activo. La gigante india Reliance Industries Ltd. abandonó OGCI en 2018, el mismo año en que las grandes petroleras estadounidenses Exxon, Chevron Corp. y Occidental Petroleum Corp. se unieron al grupo.

