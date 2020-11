La cara B del Madrid, los penaltis y las lesiones de Hazard

GRAF7049. MADRID, 28/11/2020.- El centrocampista del Real Madrid Isco (d) juega un bal�n ante Jota, del Alav�s, durante el partido de Liga en Primera Divisi�n disputado esta noche en el estadio Alfredo Di St�fano, en Madrid. EFE/Chema Moya

Madrid, 29 nov (EFE).- Tras una brillante actuación colectiva contra al Inter de Milán (0-2) en un partido clave para depender de ellos mismos para estar en las eliminatorias de la Champions, el Real Madrid mostró su peor cara, la habitual en LaLigaSantander, contra el Alavés (1-2) y vuelven a surgir las dudas.

1. La cara B del Madrid

El Real Madrid solo ha ganado la mitad de los partidos que ha disputado esta temporada, siete, y es un dato demoledor para un equipo grande. La irregularidad es la protagonista de un equipo del francés Zinedine Zidane que parece sacar solo su mejor versión en las grandes citas, en el alambre. Ganó en el Camp Nou 1-3 y en San Siro frente al Inter de Milán 0-2, pero luego es capaz de perder contra Cádiz, Shakhtar Donetsk... equipos ante los que se le presuponía claro favorito.

"No tengo una explicación", dijo resignado el técnico galo tras la derrota de ayer sábado contra el Alavés (1-2) en referencia a la diferencia de nivel de su equipo.

2. Cinco penaltis en contra en tres partidos en Liga

Cuando estás en forma, todo te sale de cara, pero cuando entras en una mala dinámica parece que todo está en tu contra. El año pasado, al Madrid le pitaron dos penaltis en contra en toda LaLiga Santander, y en los últimos tres de la presente campaña suma ya cinco, con el récord de tres en el partido en Mestalla (4-1). Mala suerte desde los once metros en acciones que luego no se transfieren al área rival ya que el conjunto blanco reclamó hasta tres penas máximas en el reciente partido frente al Alavés.

3. Otra lesión de Hazard

El astro belga solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que llegó al Madrid en julio de 2019. Dicho contratiempo, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la pasada temporada después de que el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.

Su estancia en el Madrid se resume en ocho lesiones y, además, un reciente positivo en coronavirus. Sin poder jugar con regularidad, el conjunto blanco echa en falta, no de menos porque nunca ha estado con la camiseta blanca, a ese futbolista diferencial que estaba entre los mejores de Europa. Ahora, o una lesión muscular en el muslo o un golpe que determinarán las pruebas médicas.

4. Marcelo no se recupera

El brasileño ha perdido definitivamente su sitio como titular en los partidos grandes, pero ante la gran carga de citas que afronta el Real Madrid, su presencia es indispensable para dar descanso a un Ferland Mendy que le ha ganado el puesto. Con lagunas en defensa, Marcelo aún dejaba destellos de su gran poderío ofensivo con una infinidad de recursos cuando se acercaba al área rival, pero ni en eso estuvo acertado contra el Alavés.

5. Zidane se resigna

En la corta rueda de prensa posterior al partido, el técnico francés cambió su discurso y se mostró crítico con el nivel mostrado por los suyos, asumiendo también su parte de culpa. No encontró explicación e insistió en que es muy difícil armar un equipo por el saturado calendario -ocho partidos en diciembre por delante-.

Sin regularidad, por delante una sesión de recuperación el domingo y una suave el lunes previa al encuentro contra el Shakhtar en Champions en la que está en juego nada más y nada menos que la segunda plaza del grupo. Una derrota dejaría a los de Zidane sin depender de sí mismos para estar en octavos.

Óscar Maya Belchí