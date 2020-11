Macron alerta del aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento

El presidente franc�s, Emmanuel Macron. EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG

París, 25 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó este miércoles del aumento de la violencia doméstica durante el período del confinamiento, y aseguró, en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que esta realidad no debe "jamás convertirse en una fatalidad".

"Frenar la violencia contra las mujeres es la gran causa de mi mandato", dijo el jefe del Estado en un vídeo transmitido en su cuenta de Twitter, donde explicó los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para tratar de ayudar a las víctimas.

Además de dos líneas telefónicas diferentes, el Gobierno ha activado una página web para poder denunciar cuando se es víctima o testigo de violencia, y se ha aliado con la red social TikTok, "la red preferida por los jóvenes", para promocionarla entre ellos.

"Lo esencial es que no os quedéis solas", dijo Macron, que recordó que se han activado puntos de acogida para alertar y recibir protección en supermercados, centros comerciales y farmacias, además de las comisarías, y que empresas como Uber ofrecen carreras gratuitas para facilitar la denuncia.

Algunos de estos dispositivos se activaron en 2020 durante el confinamiento, período en el que el Ejecutivo ha constatado un aumento de la violencia contra niños y mujeres.

Durante el primer confinamiento, entre marzo y mayo, las alertas por violencia machista en línea se quintuplicaron.

La semana pasada, dos semanas después de la activación del segundo confinamiento, la misma plataforma anotó un aumento del 15 % de llamadas de víctimas.

"A las que todavía tienen miedo de abandonar su hogar, quiero que sepáis que no estaréis solas cuando crucéis la puerta de vuestra casa", dijo Macron en el vídeo, dirigido a las mujeres.

Según el presidente, el procedimiento de denuncia se ha simplificado para que puedan hacerlo en hospitales, y miles de policías y gendarmes han sido formados para mejorar el acompañamiento.

El Gobierno francés ha creado este año 1.000 plazas de alojamiento suplementario para víctimas de violencia y crearán otras 1.000 en 2021.

"Las mujeres víctimas de violencia conyugal no deben callarse más ni quedarse solas", añadió.

El Ministerio francés del Interior divulgó la semana pasada los últimos datos de violencia doméstica en el país. Entre julio de 2019 y julio de 2020, 146 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en Francia, frente a 121 en 2018.

Una investigación del Ministerio calcula que entre 2011 y 2018 la media anual de personas de entre 18 y 75 años que sufrieron violencia física o sexual por su pareja fue de 295.000, un 72 % de ellas mujeres (213.000).