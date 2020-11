El G20 aboga por la educación en línea

Fotograf�a de dos ni�os en una clase en l�nea. EFE/Jorge I. L�pez/Archivo

Riad, 22 nov (EFE).- El ministro de Educación saudí, Hamad al Sheij, abogó hoy durante la cumbre del G20, cuya presidencia de turno ostenta este año Arabia Saudí, por continuar la educación en línea porque los estudiantes no serán los primeros en recibir la vacuna contra la covid-19.

"Nadie sabe cómo serán de exitosas las vacunas ni cómo serán de efectivas. Lo que sé, según el Ministerio de Salud, es que las vacunas no estarán preparadas para los estudiantes ya que no se han probado con jóvenes, sino con adultos", indicó Al Sheij en una sesión informativa en Riad en el último día de la cumbre del G20.

El ministro saudí expuso las medidas que ha tomado su país para promover la educación en línea desde que el pasado 8 de marzo cerraron las escuelas, entre ellas, el despliegue de satélites para que todo el mundo tuviera acceso a través de internet a las clases.

"Hay una estrategia donde la seguridad es la gran prioridad. Esperamos y veremos, al mismo tiempo estamos haciendo más preparativos para la educación a distancia", aseveró el ministro, agregando que esta pandemia ha creado "oportunidades" en el campo de la educación.

"Ha comenzado una nueva era en la educación", señaló.

Los líderes de los países miembros del grupo de los 20 comenzaron ayer su cumbre anual de dos días, que se celebra de forma telemática debido a las restricciones por el coronavirus, con el objetivo de consensuar medidas para encarrilar la recuperación económica y el acceso seguro y equitativo de las vacunas contra la covid-19.

Ayer, varios líderes mundiales hicieron hincapié en la importancia de contar con un sistema que garantice el acceso universal a las vacunas.

El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, el Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

Además de España, país invitado permanente, también Suiza, Jordania y Singapur han participado este año en la cumbre del grupo. EFE

sa-ijm/fc/amg