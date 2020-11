El 94 % rechazó nombramiento de expresidente Manuel Merino en Perú

Fotograf�a cedida por la Presidencia del Per� que muestra al exmandatario Manuel Merino mientras. EFE/Presidencia de Per� /Archivo

Lima, 18 nov (EFE).- El 94 % de los peruanos rechazó el nombramiento de Manuel Merino como presidente de Perú, a quien también un 54 % responsabilizó de la muerte de dos manifestantes en las marchas de protesta contra su designación y que forzaron su renuncia el pasado domingo.

Un sondeo de la empresa Ipsos Perú reveló que el 88 % está en desacuerdo con la destitución del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), contra un 11 % que la respaldó.

Un mayoritario 88 % desaprobó la labor del Congreso, que destituyó a Vizcarra por denuncias de presunta corrupción y nombró en su lugar a Merino, el entonces titular del Parlamento.

Para el 40 % de encuestados, el Parlamento aprobó la destitución o vacancia de Vizcarra porque querían tomar el control del poder Ejecutivo y otro porcentaje similar considera que lo hizo porque Vizcarra mencionó, en su defensa, que habían congresistas con procesos judiciales y éstos lo consideraron una amenaza.

Además, un 27 % consideró que fue destituido porque está implicado en casos de corrupción mientras fue gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Sobre los efectos de la vacancia presidencial, que dio paso a una semana entera de protestas en las calles, un 44 % la consideró como "un golpe de Estado", un 32 % pensó que Vizcarra debió continuar en el cargo y que fue una decisión excesiva.

A su vez, un 73 % de encuestados a nivel nacional dijo no haber participado en las marchas de protesta, pero que las apoyó.

El 13 % participó en las movilizaciones, mientras que 8 % no lo hizo y estaba en contra de ellas, así como un 5 % que no le interesaban.

Sobre la represión en las movilizaciones, que han dejado decenas de heridos, además de los dos fallecidos, el 76 % afirma que hubo una "represión policial abusiva e injustificada", mientras que 16 % sostiene que la violencia fue causada por extremistas.

Para la mitad de los encuestados (54 %), la gente marchó para exigir la renuncia de Merino, otro 53 % consideró que se hizo en rechazo al comportamiento de los congresistas y un 28 % las atribuyó a una protesta contra la destitución de Vizcarra.

En todo caso, el 55 % señaló que los responsables de las muertes de los dos manifestantes son "los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia" de Vizcarra.

Otro 54 % responsabilizó por las muertes a Merino, un 27 % a la Policía Nacional del Perú, 25 % al exprimer ministro Antero Flores-Aráoz y el mismo porcentaje al exministro del Interior Gastón Rodríguez, mientras que 9 % consideró como culpables a los propios manifestantes.

Tras la renuncia de Merino, el Congreso presentó una lista multipartidaria que reemplazó a sus anteriores autoridades y eligió al liberal Francisco Sagasti como titular de ese poder, quien posteriormente juró presidente del Ejecutivo.

La encuesta de Ipsos Perú se aplicó el pasado 16 de noviembre a 1.207 personas a nivel nacional, con un margen de error de 2,8 %.